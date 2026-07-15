Парам подсказали необычную интимную игру перед сексом

Сексолог Дмитрий Гухман предложил парам поиграть в одну необычную интимную игру перед сексом. Ее он подсказал в своем Telegram-канале.

Как пояснил Гухман, сначала партнеры должны по очереди щекотать друг друга. Начинать нужно со стоп, а затем необходимо подниматься выше по телу. При этом улыбаться во время процесса запрещено, подчеркнул специалист.

«Если на вашем лице или лице партнера появится улыбка — снимается одна вещь, и тот, кто снимает, целует другого партнера», — написал он.

Сексолог заверил, что половой акт начнется еще до того, как один из партнеров останется полностью голым. Он также добавил, что щекотка вызывает возбуждение, почти на 100 процентов схожее с половым.

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