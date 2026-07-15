Психолог объяснила, почему люди становятся зависимыми

Зависимость никогда не приходит к счастливым — она выбирает тех, кто внутри носит хроническую пустоту, тревогу и одиночество, которые не заполняются ни работой, ни семьёй, ни хобби. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказала клинический психолог клиники «Алкомед» Анжелика Еременко.

По словам эксперта, человек, не находящий опоры в себе, постоянно ощущает дискомфорт. В какой-то момент он находит внешний «анестетик» — алкоголь, наркотик, азартную игру, который на мгновение заглушает боль и создаёт иллюзию тепла и уверенности. Однако иллюзия не лечит, а лишь маскирует проблему: когда действие заканчивается, пустота становится глубже, и требуется новая доза.

Психолог выделяет три ключевых механизма формирования зависимости. Первый — нейробиологический: алкоголь и наркотики взламывают систему дофаминового вознаграждения, давая быстрый всплеск без усилий. Мозг запоминает этот короткий путь и перестаёт ждать естественных наград. Второй — эмоциональная регуляция: человек разучивается справляться с эмоциями, становится «эмоциональным инвалидом». Третий — социальное подкрепление: среда, в которой употребление считается нормой, поддерживает и оправдывает зависимость.

Еременко перечисляет черты личности, предрасполагающие к зависимости: хроническая пустота, низкая самооценка, неспособность выдерживать фрустрацию, страх отвержения, непрожитая травма. Зависимость формируется поэтапно — от первого эксперимента до полной деградации личности, когда на первом месте оказывается вещество, а здоровье, отношения и карьера разрушены.

Психолог призывает к честности с самим собой: «Я контролирую» и «брошу в любой момент» — опасный самообман. Если человек не может провести вечер без алкоголя или раздражается при срыве планов — это повод задуматься. Близким же она советует не закрывать глаза на проблему, не оправдывать, но и не осуждать, а предлагать помощь с заботой, помня, что зависимость — это болезнь, которую необходимо лечить.

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