Котик действует на нервы: какие игрушки-антистресс популярны сегодня

Соцсети захватила новая игрушка — сквиш в форме пельменя. Ролики с его распаковками набирают миллионы просмотров.

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С квиш-дамплинг — эластичная игрушка-антистресс. Ее можно мять, сжимать и растягивать как угодно — формы она не теряет. Дамплинги бывают разных цветов, отличаются размером, выражением лица и наполнением. Есть одноцветные, прозрачные, с блестками и с разными принтами.

Эти игрушки, как и нашумевшие в прошлом году лабубу, покупают вслепую. Люди до последнего не знают, какая версия им попадется.

— Когда человек испытывает стресс, он должен куда-то бежать, — говорит психолог Антон Кузнецов. — От кого-то или за кем-то. В кровь выбрасываются всевозможные гормоны, организм нацелен на движение. А мы должны сидеть на месте, да еще и с таким каменным лицом, будто ничего не происходит. Чтобы на фоне этого человек, например, не начал грызть ручку или свои ногти, не крутил волосы, не выдергивал их, можно использовать такие игрушки.

Различные микродвижения частично и временно дают стрессу выход.

Но это не решение проблемы. Если у тебя повышенная тревожность, никакая игрушка этого не исправит. Нужны терапия, самодисциплина и изменение образа жизни — все в комплексе. Ситуация изменится, если в вашей жизни будет больше активности, движения.

Пой, гармошка

Трубки-гармошки при растягивании и сжимании издают особенный звук. Удивительно, как много игр дети придумывают с этими штучками, начиная от создания украшений до замысловатых инженерных конструкций, через которые передаются звуки, поступает вода.

Властелины колец

Эта игрушка в 2026 году вышла в топ самых популярных антистрессов. Ее прелесть в том, что в сложенном виде металлические кольца практически не занимают место, но стоит их встряхнуть и надеть на руку, как игрушка оживает. Кинетические кольца перекатываются с руки на руку, и это завораживает, отвлекает владельца.

Пельмешки успокоят

Дамплинги бывают разных цветов, отличаются размером, выражением лица и наполнением. Есть одноцветные, прозрачные, с блестками и с разными принтами. Какой вам попадется — сюрприз.

Как бы жизнь ни мяла

Сквиши — это игрушки-антистресс, которые можно мять и сжимать в руках. Они быстро восстанавливают свою первоначальную форму. Мода на них регулярно меняется. Например, пару лет назад были популярны такие игрушки в форме кошачьей лапки. В 2026 году много «съедобных» сквишей. Они выглядят как настоящая выпечка: круассаны, пирожные и пончики. Даже пахнут они съедобно.

Сквозь сети

Мялки — антистрессовые сферы из полимеров с шариками внутри. Снаружи они обычно покрыты сеткой. Когда их сжимают, сквозь сетку вылезают прозрачные шары, в которых видно внутреннее наполнение. Игрушка нравится детям.

Он большой и светится

Особенность такой игрушки в виде питомца в том, что она довольно крупная и может светиться в темноте. Доступны разные варианты расцветок, естественно, все яркие: синий, зеленый, оранжевый, фуксия, розовый и желтый. Похожий сквиш есть и в виде собаки.

Притягивает внимание

Неокуб — игрушка, состоящая из одинаковых магнитов. Собрать из них можно что угодно, главное — учитывать принцип работы магнитного поля, за счет которого все держится.