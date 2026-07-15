Психолог рассказала, как распознать психопата в первые минуты знакомства

Психопаты редко выглядят как злодеи из фильмов — чаще всего это обаятельные и харизматичные люди, умеющие производить неизгладимое впечатление. Как не попасть в их сети и вовремя заметить угрозу, в беседе с «Чемпионатом» рассказала организационный и клинический психолог, системный семейный психотерапевт Диана Гончарова.

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По словам эксперта, главная опасность заключается в том, что психопат использует очарование как холодный инструмент. Он зеркалит жесты, ценности и мечты жертвы, создавая иллюзию «идеального человека», но за этим стоит не эмпатия, а тщательный анализ «кнопок» управления.

Специалист выделила четыре ключевых маркера опасного поведения.

Технологичное очарование. С первой встречи такой человек говорит то, что вы хотите услышать, но его интерес корыстен. Психолог привела пример клиента, чья партнёрша на первом свидании клялась в вечной любви, однако аналогичные признания она делала каждому новому мужчине. Патологическая ложь. Психопат врёт без необходимости, придумывая биографии и заслуги. Если обман вскрывается, он не извиняется, а обвиняет собеседника в том, что тот «не так понял». Отсутствие эмпатии. Человек не способен к истинному сопереживанию. Вместо сочувствия он проявляет холодное любопытство. Например, в ответ на горе партнёра он может равнодушно бросить: «Ну, все там будем». Ощущение использования. С психопатом вы быстро становитесь ресурсом (деньги, жильё, эмоции). Как только «топливо» иссякает, интерес к вам пропадает, а после разрыва человек чувствует себя опустошённым.

Психолог призывает доверять интуиции, проверять слова делами и не оправдывать манипулятора.

«Психопаты не меняются. Их нельзя исправить любовью, терпением или заботой. Единственный способ защитить себя — вовремя распознать и уйти. Без чувства вины. Без оглядки», — резюмировала Диана Гончарова.

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