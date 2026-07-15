О чем может свидетельствовать привычка откладывать мытье посуды

Привычка откладывать мытье посуды до последнего, когда в доме не остается чистой тарелки, может указывать на синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом в беседе с «Абзац медиа рассказал психолог Анатолий Абашин.

По словам эксперта, в России этот диагноз у взрослых ставят нечасто — отечественная медицина не всегда фиксирует данное расстройство, тогда как в мировой практике оно широко признано и требует внимательного подхода.

Абашин пояснил, что человеку с СДВГ трудно как начать дело, так и довести его до конца. Уборка в таком случае происходит хаотично, отдельными фрагментами, и беспорядок не вызывает внутреннего дискомфорта.

«Например, он обратит внимание, что ему нужна чистая посуда в тот момент, когда поймет, что ему некуда класть еду. Чаще всего это бардак местного характера — сегодня он есть, а завтра его прибрали, или человек в этом живет и не замечает, что он так живет. Необязательно иметь мусор по колено — достаточно того, что у него, например, разбросаны носки и он их постирает, когда закончатся какие-то другие, — пояснил психолог.

Склонность к беспорядку может свидетельствовать и о других проблемах: депрессии, патологическом накопительстве, тревожном расстройстве, а иногда даже о шизофрении или обсессивно-компульсивном расстройстве. Однако поводом для серьезного беспокойства служит ситуация, когда мозг человека перестает воспринимать хаос как нечто ненормальное. В остальных случаях это может быть просто индивидуальной особенностью, не связанной с психическими нарушениями.

«Если мы говорим именно о заболевании, а не о каких-то личностных особенностях из разряда инфантилизма, то такой человек просто не видит бардака в большинстве своем. Точнее, глаза видят, но мозг не фиксирует это как что-то неправильное. Он проходит мимо, и, когда сталкивается с проблемой отсутствия чего-то или необходимости что-то найти, он начинает разбирать, где я их положил. И в поиске переберет, например, все журналы, а в процессе розыска побросает все в другом месте. Если человек от этого не страдает и близких это не сильно нагружает, то и не нужно, возможно, корректировать поведение, — отметил специалист.

Ранее психолог Андрей Зберовский рассказал, какой вред здоровью наносит привычка сдерживать эмоции. По его словам, это может привести вплоть до развития инфарктов и инсультов. Специалист пояснил, что постоянное подавление чувств запускает в организме цепочку негативных изменений: вместо адреналина начинает активно вырабатываться кортизол, что ведет к хроническому напряжению, «заеданию стресса и повышению давления. По словам эксперта, систематическое терпение и отказ от выражения эмоций постепенно разрушают организм, провоцируя неврозы, панические атаки и депрессивные состояния. Полностью избежать дискомфортных ситуаций невозможно, однако важно найти индивидуальный баланс и не превышать свою личную норму терпимости, которая не разрушает психику. Эффективным способом снятия стресса психолог назвал активные виды спорта, помогающие снизить уровень кортизола и восстановить эмоциональное равновесие.