Раскрыта физиологическая природа эмоционального переедания

Исследователи из России выяснили, что при развитии расстройств пищевого поведения автономная нервная система почти всегда находится в состоянии повышенного возбуждения и тревоги, в результате чего организм теряет способность адаптироваться к стрессу. Это объясняет, почему носители этих расстройств постоянно переедают при появлении негативных эмоций, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

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«Обычно человек находит способ иначе взглянуть на проблему, и его тело расслабляется. Однако у людей, склонных к компульсивному перееданию, этот прием не работает — их тело на него никак не реагирует. Это значит, что их организм не способен подстроиться под стресс — инструкции разума разбиваются о глубинную негибкость периферической нервной системы», — пояснил директор Института психологии здоровья НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург) Владимир Косоногов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают ученые, в последние годы психологи, нейрофизиологи и биологи активно изучают, почему у значительной части людей на Земле развиваются расстройства пищевого поведения, заставляющие их заедать стресс и набирать лишний вес. Раскрытие механизмов развития эмоционального переедания поможет создать способы лечения этого расстройства.

Российским ученым удалось сделать большой шаг к решению этой задачи в ходе наблюдений за тем, как 64 добровольца с лишним весом реагировали на различные эмоциональные стимулы. В ходе этих опытов исследователи показывали испытуемым неприятные изображения и фотографии еды, просили их подавить эмоции или спокойно пережить их, а также отслеживали, как менялся сердечный ритм, сокращения лицевых мышц и электрические характеристики кожи.

Замеры раскрыли несколько любопытных закономерностей, позволяющих связать эмоциональное переедание с конкретными физиологическими сбоями в работе организма. Так, ученые обнаружили, что у носителей этого расстройства даже базовая кожно-гальваническая реакция оказалась стабильно выше здоровой нормы. Это означает, что их автономная нервная система почти всегда находится в состоянии повышенного возбуждения и тревоги.

Также ученые обнаружили, что у здоровых людей изображения пищи приводили к небольшому замедлению сердечного ритма, что говорит о фокусировке внимания, тогда как носители эмоционального переедания почти не реагировали на этот стимул, что еще раз говорит о перегруженности их автономной нервной системы. Существующие методы лечения эмоционального переедания не учитывают наличия этих сбоев, что объясняет, почему они далеко не всегда приводят к успеху, подытожили исследователи.