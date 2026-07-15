Зумеры променяли психологов на церковь

Качественная терапия стоит дорого, хороших психологов мало, а запись к ним идет на месяцы вперед, в то время как в церковь можно прийти в любой момент и исповедаться бесплатно. Это является одной из причин нарастающей популярности церкви у молодежи. Об этом рассказал практикующий психолог и психотерапевт Евгений Фомин.

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«У зумеров часто финансовые трудности, а тревога накатывает здесь и сейчас и остается без поддержки психологов. В церковь можно прийти в любой момент и исповедаться бесплатно. Священник доступен. Это не требует страховки, записи в приложение или денег, которых иногда нет», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что в большинстве случаев классический психолог безоценочен, а священник предоставляет четкий нравственный компас, который не зависит от последних трендов или личного мнения терапевта, передает Общественная Служба Новостей.

13 июля настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Федор Бородин заявил, что молодежь по всему миру все чаще обращается к религии в поисках духовной поддержки и посещает храмы вместо сеансов у психолога.