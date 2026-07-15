Психолог объяснила желание постоянно лежать в кровати

Причинами постоянного желания лежать в кровати могут быть тревожные расстройства, депрессия, хроническое переутомление или даже последствия травмы. Об этом газете «Известия» сообщила психолог Оксана Корякина.

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Специалист предупредила, что если человек более двух недель почти не встает с кровати, перестает ухаживать за собой, избегает общения с окружающими, теряет интерес к привычным занятиям и чувствует усталость даже после сна, это может указывать на серьезные психологические проблемы.

По словам психолога, желание постоянно оставаться в кровати нередко становится защитным механизмом организма. При длительном стрессе нервная система начинает экономить ресурсы, из-за чего даже повседневные действия требуют значительных затрат энергии. При этом кровать воспринимается как способ избежать тревоги, эмоционального выгорания или тяжелых жизненных переживаний.

«Это повод не обвинять себя в лени, а обратиться сначала к врачу для исключения соматических причин, а затем уже к психологу или к психиатру для более детальной оценки состояния», — напомнила она.

Эксперт также добавила, что один такой симптом не свидетельствует о депрессии. Схожие проявления могут наблюдаться при тревожных расстройствах, последствиях психологической травмы, хронической усталости и ряде заболеваний, поэтому оценивать состояние необходимо комплексно.

Для восстановления специалист посоветовала постепенно возвращаться к повседневной активности, начиная с подъема с кровати, умывания, приема пищи за столом и коротких прогулок. В случае длительного снижения активности рекомендуется исключить медицинские причины и при необходимости обратиться к психологу, психотерапевту или психиатру.

Ппсихолог-гипнотерапевт Алексей Шестаков до этого рассказал «Газете.Ru», что внешняя демонстрация хорошего настроения при депрессивных переживаниях зачастую связана с нежеланием обременять окружающих своими переживаниями. При этом, по его словам, такое поведение приводит к ухудшению ситуации, поскольку чем дольше человек скрывает свое истинное эмоциональное состояние, тем большие усилия ему приходится прикладывать для поддержания такого впечатления и тем меньше сил остается на преодоление депрессивных проявлений.