Психолог назвала условия, при которых дружба с бывшими возможна

Дружба с бывшим партнером возможна, но только при одном условии: оба человека полностью отказались от мысли о возобновлении романтических отношений и не питают на этот счет никаких иллюзий. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила психолог-консультант Ольга Казак. По ее словам, такой сценарий встречается редко и требует от обоих участников высокой степени зрелости и честности перед собой.

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Она пояснила, что вопрос о переходе в режим друзей-приятелей после расставания не имеет однозначного ответа. Одни считают это признаком взрослости, другие — нежеланием отпускать прошлое.

«Экс-партнеры могут стать друзьями, и это вполне реальная история. Но только при условии, когда оба прошли этап горевания по отношениям и не питают иллюзий о возврате. Это редкий случай, при котором люди способны искренне радоваться успехам друг друга без скрытой боли и ревности. Такая дружба строится не на надежде, а на общих воспоминаниях, уважении и интересах, не связанных с постелью и бытом», — отметила специалист.

Психолог подчеркнула, что если встречи с бывшим не вызывают дискомфорта, не заканчиваются слезами или выяснениями отношений, значит, обоим удалось действительно перевернуть страницу. Однако зачастую предложение «остаться друзьями имеет совсем иную подоплеку.

«Как правило, за предложением «давай останемся друзьями на самом деле скрывается страх одиночества или нежелание терять контроль над жизнью бывшего. В психологии это называют эмоциональной зависимостью, когда человек продолжает жить жизнью бывшего партнера. Если одна из сторон проверяет социальные сети, ревнует к новым знакомым или втайне надеется на воссоединение, то никакой дружбы здесь нет. Есть иллюзия близости, которая мешает двигаться дальше и строить новые отношения», — пояснила Казак.

Она отметила, что, если встречи с бывшим партнером не вызывают дискомфорта, не заканчиваются слезами или выяснением отношений, значит, обоим удалось действительно «перевернуть эту страницу. Однако психолог подчеркнула, что зачастую за предложением «давай останемся друзьями скрывается совершенно иная подоплека.

«Как правило, за предложением «давай останемся друзьями на самом деле скрывается страх одиночества или нежелание терять контроль над жизнью бывшего. В психологии это называют эмоциональной зависимостью, когда человек продолжает жить жизнью бывшего партнера. Если одна из сторон проверяет социальные сети, ревнует к новым знакомым или втайне надеется на воссоединение, то никакой дружбы здесь нет. Есть иллюзия близости, которая мешает двигаться дальше и строить новые отношения», — заключила Казак.

Ранее клинический психолог Ирина Грекова рассказала о правиле «20 минут тишины, которое помогает парам избежать усталости от перенасыщенного общения. По словам специалиста, когда общение с партнером становится почти единственным источником коммуникации, полезно разнообразить социальную жизнь и уделять время личным увлечениям, чтобы снизить зависимость друг от друга. Особенно остро проблема возникает вечером, когда один из партнеров возвращается с работы и сразу сталкивается с потоком эмоций — в этот момент ему прежде всего нужна пауза для восстановления нервной системы. Грекова предлагает ввести в быту правило «20 минут тишины: пришедший домой может без спешки переодеться, принять душ и лишь затем в расслабленном состоянии присоединиться к партнеру за ужином. Такой подход помогает выстроить комфортный ритм взаимодействия и сохранить эмоциональный баланс в отношениях.