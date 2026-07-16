Сексолог объяснила фетиш на оскорбления во время секса

Сексолог Камила Волуптас заявила, что фетиш на оскорбления во время секса не является редкостью. В разговоре с изданием Metropoles она объяснила, почему некоторым людям нравится, когда их называют плохими словами.

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Как отметила Волуптас, такой фетиш встречается как у здоровых людей, так и у тех, у кого есть психотравма. Сексолог считает, что для последних оскорбления во время секса — это способ понять, что они могут полностью контролировать ситуацию, хотя раньше они были беззащитными, когда сталкивались с оскорблениями.

При этом специалистка предупредила, что оскорбления во время секса не лечат травму, поэтому если она все же есть, то лучше обратиться к психотерапевту. Границы оскорблений пара должна установить еще до полового акта, чтобы потом не испытывать стыд или страх. Кроме того, настаивание на такой сексуальной практике со стороны только одного партнера может привести к проблемам с самооценкой у другого, добавила Волуптас.

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