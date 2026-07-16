Психолог рассказал, как распознать нездоровый трудоголизм

Эксперт назвал признаки нездорового трудоголизма: тревога перед неделей, вина за отдых и невозможность отключиться от работы. Узнайте, как снизить стресс.

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Постоянные мысли о работе еще до начала недели, тревога по дороге в офис и неспособность переключиться даже во время коротких пауз могут говорить о формировании болезненной привязанности к работе и накопленном стрессе. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" высказал клинический и бизнес-психолог Станислав Самбурский.

По словам специалиста, насторожиться стоит уже в тот момент, когда воскресенье перестает быть днем отдыха и превращается в подготовку к понедельнику. Если человек заранее прокручивает в голове предстоящие задачи и из-за этого лишает себя нормального выходного, это может быть первым тревожным сигналом.

Еще один признак, отметил психолог, – невозможность мысленно отстраниться от рабочих дел вне офиса. Например, когда по пути на работу человек испытывает напряжение, прокручивает возможные проблемы и начинает паниковать. К этому добавляется и чувство вины за любые попытки отвлечься: даже за короткий перерыв без телефона, например у кулера.

Самбурский подчеркнул, что при хроническом стрессе важно не просто снизить нагрузку, а выстроить режим так, чтобы в нем было место полноценному восстановлению. Отдых, по его словам, должен стать не случайным бонусом, а обязательной частью распорядка.

Психолог рекомендует заранее планировать перерывы так же, как рабочие встречи. Обед стоит фиксировать в календаре как обязательное событие. Кроме того, полезно несколько раз в день устраивать короткие прогулки – хотя бы по десять минут. Даже простой выход без телефона помогает мозгу разгрузиться и на время выйти из постоянного рабочего напряжения.