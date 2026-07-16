Психолог рассказал, откуда берется кризис среднего возраста и что на него влияет

За последние десятилетия кризис среднего возраста «сдвинулся» по временной шкале. Раньше люди к 30 годам часто уже создавали семью, строили карьеру и чувствовали себя уверенно. Сегодня же многие к этому возрасту всё ещё ищут себя или только начинают строить жизнь. Это приводит к тому, что кризис наступает позже, часто к 40 годам и старше. Об этом рассказал психолог Роман Едавкин в беседе с 450media.ru.

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Едавкин объяснил, что одной из причин этого сдвига является влияние детских мечтаний и социальных сетей. В процессе жизни человек подводит промежуточные итоги: чего он достиг, кем стал, сколько зарабатывает, и исполнил ли свои мечты детства. Сравнение себя с другими в социальных сетях может вызвать чувство неудовлетворённости и тревоги. Даже если не все детские мечты имеют право на жизнь, их неисполнение может вызывать беспокойство.

Мужчины могут переживать кризис среднего возраста, сравнивая себя с другими и стремясь соответствовать определённым стандартам успеха. Например, увидев в социальных сетях мужчину на мотоцикле с красивой женщиной, они могут решить, что их жизнь недостаточно успешна.

«Вместо того, чтобы сделать выводы, как-то переосмыслить свою жизнь или действительно начать делать что-то полезное для достижения нужных результатов, как ребёнок, он начинает капризничать, закатывать истерики, плакать, страдать, обижаться, искать виноватых и перекладывать ответственность с себя на других или на внешние причины», — рассказал психолог.

Кризис среднего возраста у женщин может быть более сложным, так как он связан с естественным процессом старения. Женская «успешность» часто ассоциируется с красотой, и женщины могут начать сравнивать себя с молодыми девушками, стремиться к сохранению молодости и искать новые способы привлечения внимания. Это может проявляться в изменении стиля одежды, посещении молодёжных тусовок и в поисках более молодого партнёра.

Психолог подчеркнул важность поддержки и принятия как от близких, так и от самого себя. Осознанное отношение к возрастным изменениям может помочь справиться с кризисом. Важно понимать, что возрастные изменения — это естественный процесс, и они не должны вызывать тревоги.

Едавкин также отметил, что не все переживают кризис среднего возраста, и не у всех это становится серьёзной проблемой. Многие справляются с этим этапом самостоятельно, а некоторые обращаются за помощью к специалистам.