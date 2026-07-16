Почему зумеры массово становятся «монахами»

Молодые люди массово уходят в «режим монаха».

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В TikTok набирает популярность тренд Monk Mode («режим монаха») — участники челленджа на несколько недель полностью меняют образ жизни, убирая все, что считают отвлекающим.

Последователи нового движения удаляют TikTok и другие соцсети, перестают бесконечно листать ленты перед сном, отказываются от вечеринок, алкоголя, сладкого и даже ограничивают общение с людьми, которых считают «лишними». Вместо этого они вводят строгий режим: подъем в 5–6 утра, тренировки, чтение, изучение языков и планирование каждого дня.

Название тренда отсылает к образу монаха, который живет по строгому распорядку и не отвлекается на внешние раздражители. При этом к религии челлендж отношения не имеет — речь идет о дисциплине, самоограничении и попытке избавиться от цифрового шума.

Однако такая «перезагрузка» может оказаться не только полезной, но и опасной.

Как рассказала РИАМО психолог Ольга Варламова, отказ от бесконечного потребления коротких видео действительно способен улучшить сон, снизить тревожность и вернуть способность концентрироваться. Соцсети с бесконечной прокруткой формируют привычку постоянно искать новые стимулы, поэтому временный цифровой детокс может дать мозгу необходимый отдых.

Но эксперт отмечает, что важно отличать здоровую паузу от жесткого самоограничения. Полная изоляция от людей и отказ от всех удовольствий могут негативно сказаться на психике.

Особенно осторожными стоит быть подросткам, людям с повышенной тревожностью или депрессивными состояниями. Вместо ощущения контроля такой челлендж может привести к чувству наказания, эмоциональному срыву и последующему возвращению к соцсетям с еще большей зависимостью.