«Зачем это лечить?» Развеяны мифы о трудоголизме

Полина Токарева заявила НСН, что привычка перерабатывать помогает людям заглушать неуверенность в себе, страхи и одиночество.

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Если человек трудоголик, ему не стоит пытаться «излечиться», потому что это не болезнь, а способ справиться с неуверенностью в себе и тревогой. Об этом НСН рассказала руководитель центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева.

Большинство опрошенных россиян (63%) поделились, что считают себя трудоголиками, следует из результатов опроса сервиса Работа.ру. При этом доля таких женщин превышает долю мужчин — 65% против 62%. Токарева опровергла миф о том, что это негативная привычка, которую нужно искоренять, и объяснила, откуда берется желание много работать.

«Трудоголизм — это не болезнь, а способ справиться со стрессом. У нас достаточно тревожное время, и это возможность реализовать свой потенциал. Российский Трудовой кодекс и российская гигиена труда достаточно лояльна, например, по сравнению с японской, китайской или американской. И тот, кто у нас считается трудоголиком, в других странах считается обычным работником. К тому же, чем выше уровень разводов, тем больше трудоголиков. У людей появляется много свободного времени, и они не знают, чем себя занять. Это не только одиночество, это еще и внутренний перфекционизм», — рассказала она.

По словам Токаревой, трудоголики — это чаще всего неуверенные в себе люди, которые таким образом пытаются справиться с этим.

«Сегодня проще тревожиться о работе, чем о каких-то других вопросах, которые от нас не зависят, потому что работа — это что-то в сфере нашего влияния. Зачем от этого излечиваться? Это же тоже внутренняя потребность. Если человек перестанет быть трудоголиком, то как он будет справляться с тревогой? В алкоголизме? Зачастую это просто неуверенные в себе люди. И это тоже такой способ справиться с неуверенностью в себе. Это такая компенсация», — подытожила она.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова раскрыла НСН, что сегодня все меньше людей пренебрегает отпуском, да и компании активно следят за этим, так как уставшие и выгоревшие сотрудники работают неэффективно и снижают прибыль корпораций.