Когда аврал и дедлайны идут на пользу, а когда — разрушают

Одни сгорают в «пожарах» дедлайнов, другие умирают от скуки в пустом офисе — и то, и другое разрушает психику, но по-разному. Где грань между дисциплинирующим стрессом и хроническим истощением и почему скука на работе официально признана опасным синдромом?

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В комментарии RuNews24.ru доцент кафедры управления, маркетинга и продаж Российского государственного социального университета Алиса Храмова отметила, что в настоящее время аврал и дедлайны – неотъемлемая часть жизни многих людей, особенно в мегаполисах и крупных компаниях. Хроническая скука, когда надо «сидеть и делать вид», встречается гораздо реже, например, когда сотрудник сидит «на окладе», не привязан к KPI или ему не поставлен срок выполнения работы. Ход его мыслей – «зачем торопиться, если можно не торопиться, потому что это существенно ни на что не повлияет».

По словам эксперта, аврал может быть по разным причинам, например, скажем, важное задание от руководства. Или сотрудник сам виноват – «дотянул», дела накопились, как снежный ком, и он пытается наверстать время.

«Есть категория людей, у которых есть проблемы с самоорганизацией, это как раз второй пример. Таким людям можно посоветовать обучение тайм-менеджменту, в том числе использовать планировщики задач, составлять матрицу Эйзенхауэра, ставить цели SMART. Но стоит иметь ввиду, что аврал, особенно в состоянии стресса, оказывает негативное влияние на психику и существенно снижает продуктивность. Дедлайны в целом дисциплинируют, не дают возможность отложить работу «на потом».

Как поясняет эксперт, реакция на монотонию зависит от разных причин, в частности, от темперамента человека. Монотония — «враг» холерика, но комфорт для флегматика, который долго и методично может выполнять одну и ту же работу.

В психологии труда есть термин «синдром скуки на работе, Boreout». Не стоит путать это с профессиональным выгоранием, хотя есть схожие симптомы. Основные причины скуки на работе — отсутствие интереса и вовлеченности, стагнация в профессиональном развитии.