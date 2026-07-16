Перечислены самые распространенные причины обращений к психологам

Среди них — тревога, неврозы, бессонница и выгорание.

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К этому приводят социальные и экономические факторы, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгений Моргунов.

«С одной стороны, проблема тревожности всегда занимала первые строчки среди проблем, которые заявляли клиенты психологам. То есть это не есть неожиданно всплывшая проблема на поверхность. Ну а в последние годы, конечно, есть масса социальных, экономических факторов, которые привели к тому, что она стала ещё более актуальной. Поэтому, в общем, примерно более трети запросов, подсчитано уже психологами, они так или иначе связаны с тревогой, неврозами, бессонницей, выгоранием».

Ранее психолог Елена Соловьёва рассказала «Говорит Москва», что повышенная тревожность может способствовать достижениям. По словам эксперта, необходимо взаимодействовать с этим состоянием, чтобы понять, как расшифровать эмоцию и как её использовать.