Озвучена причина синдрома отложенной жизни

Причины возникновения синдрома отложенной жизни нередко ошибочно связывают с ленью, однако его природа гораздо глубже. Об этом рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

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По словам специалиста, истоки проблемы следует искать в психологических установках, сформированных в детстве. Речь идет прежде всего о семейных сценариях, особенностях воспитания и фразах, которые постоянно ориентируют человека на будущее: «вот окончишь школу», «вот окончишь университет», «вот станешь взрослым».

Подобные установки формируют восприятие, при котором счастье, успех и полноценная жизнь воспринимаются как нечто, что обязательно наступит позже, а не существует в настоящем.

Эксперт также отмечает, что одним из ключевых факторов, тормозящих человека, становится страх действий. За ним скрываются опасения неудачи и неопределенности. Человек боится совершить ошибку, предъявляет к себе завышенные требования и стремится быть полностью готовым, прежде чем приступить к делу.

«Как человек характеризует свое состояние до "начала этой жизни"? Как жизнь на паузе, застой и неудовлетворенность. И здесь часто встречаются фразы-отговорки: "начну с Нового года", "начну после дня рождения" и тому подобное. А пока человек воспринимает свою жизнь как скучную», — рассказала эксперт в беседе с RT.

Психотерапевт Рашид Хамидуллин рассказал, что при депрессии мужчины чаще скрывают свои эмоции и проявляют агрессию вместо того, чтобы показать уязвимость. Женщины, напротив, чаще замыкаются в себе и ищут эмоциональную поддержку у близких.