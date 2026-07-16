Как понять, что вы зависимы от косметических процедур

Исследование, опубликованное в журнале Health Psychology, показывает, что многократное обращение к косметическим процедурам у значительной части женщин приобретает признаки самой настоящей зависимости. Авторы работы — Вера Сквирски, Ури Лифшин, Двора Шмулевиц и Марио Микулинцер из Еврейского университета в Иерусалиме и Израильского центра по проблемам зависимостей и психического здоровья — обнаружили, что ключевую роль здесь играют низкая самооценка и проблемные привычки в социальных сетях.

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Когда красота превращается в навязчивую идею

Косметические процедуры — это плановые вмешательства для изменения внешности, от хирургии вроде липосакции до простых инъекций ботокса. С 2019 по 2023 год их популярность в мире выросла примерно на 40%. Вместе с этим ростом специалисты по психическому здоровью стали замечать поведение, которое очень напоминает зависимость — то есть непреодолимое стремление повторять приятное действие, несмотря на явно негативные последствия. У поведенческих зависимостей вообще много общего с обычным злоупотреблением психоактивными веществами — здесь тоже есть тяга, привычные ритуалы и потеря самоконтроля.

Ученые решили выяснить, насколько распространено такое поведение среди обычных людей, и какие личностные особенности повышают риск. Отдельно исследователей интересовало, как на все это влияет проблемное использование социальных сетей — платформ, построенных на визуальном контенте, лайках и комментариях, которые, как показывают более ранние работы, способны негативно сказываться на восприятии собственного тела.

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Кого и как изучали

В исследовании приняли участие 1614 женщин в возрасте от 25 до 71 года — выборку специально подобрали так, чтобы она отражала более широкую женскую популяцию страны по возрасту и религиозности. Данные собирали через онлайн-опрос и 710 из этих женщин рассказали, что хотя бы раз в жизни делали косметическую процедуру.

Чтобы измерить именно аддиктивное поведение, ученые использовали адаптированную версию психологического теста, который изначально разрабатывали для диагностики зависимостей от психоактивных веществ. Участниц спрашивали, пытались ли они прекратить процедуры, но не смогли, и испытывали ли навязчивую потребность продолжать, несмотря на негативные физические или психологические последствия. Дополнительно все заполнили опросники на общую самооценку, надежность привязанности (насколько человек уверен, что получит поддержку близких в трудную минуту), отношение к старению, феминистские взгляды и проблемное поведение в соцсетях — то есть постоянное желание зайти в приложение или дискомфорт при отключении от сети.

Что показали цифры

Результаты оказались весьма показательными. Среди 710 женщин, у которых уже был опыт косметических процедур, у 20% выявили умеренный или высокий риск зависимости в течение жизни, а 15,4% сообщили о подобных симптомах именно за последний год. Если же смотреть на всю выборку из 1614 женщин, то признаки умеренного или высокого риска в течение жизни встречались почти у 9%, а за последний год — примерно у 7%. Любопытно, что различий по возрасту или уровню образования ученые не обнаружили.

Интересная деталь нашлась и в связи с религиозностью. Женщины, назвавшие себя традиционными, а также светские участницы чаще показывали признаки зависимости от процедур — а вот у религиозных и ультраортодоксальных женщин риск оказался заметно ниже.

Три фактора, которые действительно имеют значение

Статистический анализ выделил три переменные, которые независимо друг от друга связаны с риском зависимости от косметических процедур.

Низкая самооценка внешности. Чем меньше женщина довольна тем, как она выглядит, тем выше риск зависимости от процедур. Нездоровая тяга к соцсетям. Чем сильнее человек зависим от соцсетей — постоянно проверяет уведомления, испытывает дискомфорт без телефона, — тем выше риск. Менее выраженные феминистские взгляды. Женщины, менее склонные отвергать традиционные представления о внешности и гендерных ролях, тоже показали более высокий риск.

Интересно, что при этом другие психологические факторы риска не увеличились. Общая самооценка человека (как личности в целом, а не внешности), уверенность в поддержке близких и негативное отношение к старению сами по себе значения не имели. Получается, дело вообще не в самооценке, а именно в том, что удовлетворена ли женщина конкретно своим телом и лицом.

Отдельно нашлась и еще одна закономерность — у женщин, зависимых от соцсетей, низкая удовлетворенность своей внешностью была особенно тесно связана с риском зависимости от процедур. У тех, кто пользовался соцсетями спокойно, без навязчивой тяги, такой связи не было. Получается, нездоровая тяга к соцсетям только усиливает и без того имеющееся недовольство собственной внешностью.