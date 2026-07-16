Почему человек может годами жить в хаосе и не замечать проблем

Человек может годами жить в стрессе, терпеть насилие, злоупотреблять алкоголем или не справляться с тревогой. Это связано с тем, что люди привыкают к неблагополучию, рассказала «Газете.Ru» Мария Касперович, психиатр-нарколог.

Главная особенность психики — способность адаптироваться к любым условиям. Это помогает переживать тяжелые события, но иногда работает против человека.

«Психика не оценивает ситуацию как «хорошо» или «плохо». Ее задача — приспособиться. Если человек долго живет в напряжении, именно это состояние начинает восприниматься как привычное», — объясняет Касперович.

Многие не замечают постепенных изменений. Если ухудшение происходит медленно, оно перестает восприниматься как проблема.

«Человек редко просыпается с мыслью: «Сегодня я перестал радоваться». Сначала исчезает желание встречаться с друзьями, потом появляется усталость, раздражительность, проблемы со сном. Но каждое изменение кажется незначительным, и общая картина долго остается незамеченной», — рассказывает специалист.

Постепенно снижаются и собственные ожидания от жизни.

«Вместо «Почему мне так плохо?» появляется мысль «Наверное, так живут все взрослые». Именно эта подмена — главная причина позднего обращения за помощью», — подчеркивает Касперович.

Механизм одинаково работает при тревоге, депрессии, выгорании и зависимостях.

«Мы слышим: «Я думал, это просто характер». Человек годами жил с симптомами, которые можно лечить. Просто привык и перестал считать их необычными», — поясняет врач.

Еще один механизм — сравнение себя с другими.

«Если друзья тоже устают, коллеги нервничают, кажется, что все нормально. Но наличие похожих проблем у других не означает, что страдать — это норма», — говорит Касперович.

Тревожным сигналом является не сложность сама по себе, а ее продолжительность. Если напряжение и истощение длятся месяцами — это повод обратиться к специалисту.

«Люди приходят с удивлением: «Я не думал, что можно жить по-другому». Когда симптомы исчезают, человек понимает, насколько болезнь изменила его восприятие жизни», — рассказывает Касперович.

Особенно опасно привыкание к состояниям, ограничивающим жизнь. Человек перестает встречаться с друзьями, избегает нового, реже испытывает радость — и считает это особенностью характера.