Почему человек может годами жить в хаосе и не замечать проблем

Психиатр Касперович: опасные состояния человек воспринимает как «новую версию себя»
Человек может годами жить в стрессе, терпеть насилие, злоупотреблять алкоголем или не справляться с тревогой. Это связано с тем, что люди привыкают к неблагополучию, рассказала «Газете.Ru» Мария Касперович, психиатр-нарколог.
Главная особенность психики — способность адаптироваться к любым условиям. Это помогает переживать тяжелые события, но иногда работает против человека.
«Психика не оценивает ситуацию как «хорошо» или «плохо». Ее задача — приспособиться. Если человек долго живет в напряжении, именно это состояние начинает восприниматься как привычное», — объясняет Касперович.
Многие не замечают постепенных изменений. Если ухудшение происходит медленно, оно перестает восприниматься как проблема.
«Человек редко просыпается с мыслью: «Сегодня я перестал радоваться». Сначала исчезает желание встречаться с друзьями, потом появляется усталость, раздражительность, проблемы со сном. Но каждое изменение кажется незначительным, и общая картина долго остается незамеченной», — рассказывает специалист.
Постепенно снижаются и собственные ожидания от жизни.
«Вместо «Почему мне так плохо?» появляется мысль «Наверное, так живут все взрослые». Именно эта подмена — главная причина позднего обращения за помощью», — подчеркивает Касперович.
Механизм одинаково работает при тревоге, депрессии, выгорании и зависимостях.
«Мы слышим: «Я думал, это просто характер». Человек годами жил с симптомами, которые можно лечить. Просто привык и перестал считать их необычными», — поясняет врач.
Еще один механизм — сравнение себя с другими.
«Если друзья тоже устают, коллеги нервничают, кажется, что все нормально. Но наличие похожих проблем у других не означает, что страдать — это норма», — говорит Касперович.
Тревожным сигналом является не сложность сама по себе, а ее продолжительность. Если напряжение и истощение длятся месяцами — это повод обратиться к специалисту.
«Люди приходят с удивлением: «Я не думал, что можно жить по-другому». Когда симптомы исчезают, человек понимает, насколько болезнь изменила его восприятие жизни», — рассказывает Касперович.
Особенно опасно привыкание к состояниям, ограничивающим жизнь. Человек перестает встречаться с друзьями, избегает нового, реже испытывает радость — и считает это особенностью характера.
«Самая коварная особенность психических расстройств — они не воспринимаются как болезнь. Они воспринимаются как «новая версия себя». Поэтому помощь откладывается на годы», — отмечает врач.