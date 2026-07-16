Для счастья и полноты жизни: что такое «теория пяти хобби» и как она работает

В социальных сетях набирает популярность теория о пяти типах хобби, которые необходимы для счастья и ощущения полноты жизни. Подробнее о концепции, насколько она эффективна и как найти занятия по душе в зрелом возрасте, «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра, психолога Алексея Вилкова.

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Теория пяти хобби

Сторонники теории утверждают, что для гармонии человеку нужно развивать пять разных направлений, каждое из которых отвечает за свою сферу:

Хобби для заработка: увлечение, которое может приносить дополнительный доход, например рукоделие на заказ, ведение блога, фотография.

Хобби для тела: физическая активность для поддержания здоровья и тонуса, например спорт, танцы, йога, пешие прогулки.

Хобби для творчества: занятия, развивающие креативность, такие как рисование, музыка, писательство, кулинария.

Хобби для знаний: все, что расширяет кругозор — чтение, изучение языков, просмотр документальных фильмов.

Хобби для мышления и общения: деятельность, развивающая ум и навыки коммуникации, например настольные игры, участие в клубах по интересам, ведение дискуссионного кружка.

Правда ли это работает

По словам психолога, хобби играют ключевую роль в поддержании общего благополучия человека на протяжении всей жизни, и теория пяти хобби действительно работает.

Положительное влияние совокупности таких хобби можно объяснить тем, что они затрагивают основные жизненные сферы: деятельность — работа или быт, телесность — здоровье и физическая форма, общение — семья, друзья, единомышленники и интеллект — мысли, планы на будущее, цели, — объяснил Вилков.

Реализация увлечений помогает поддерживать баланс между этими сферами, что и способствует ощущению счастья и гармонии, отметил эксперт.

Как найти хобби в зрелом возрасте

Специалист объяснил, что в зрелом возрасте достаточно периодически использовать элементы разных хобби, чтобы поддерживать все аспекты жизни. Это может быть легкая, необременительная деятельность:

Интеллектуальная сфера: разгадывание кроссвордов и сканвордов, чтение книг, изучение чего-то нового. Это является отличной профилактикой когнитивных нарушений.

Телесная сфера: легкие физические нагрузки. Это могут быть ежедневная зарядка, пробежка, плавание или просто водные процедуры. Главная цель — поддержание физической активности и здоровья.

Сфера общения: общение с единомышленниками. Это могут быть клубы по интересам, встречи с друзьями или профессиональные консультации, где можно поделиться опытом.

Любая из этих активностей положительно влияет на настроение и общее самочувствие, а также помогает сохранять бодрость духа и ясность ума, — добавил Вилков.

А вот что негативно влияет на мозг и психику человека — это просмотр коротких видео в интернете. Это занятие лишь имитирует расслабление, а на деле является главной причиной нашего истощения. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Марианны Абравитовой, как отучить себя от бесконечного просмотра коротких видео и чем полезным для психики их можно заменить.