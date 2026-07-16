Смайлик возраст выдает: что может сказать о собеседнике выбор эмодзи

17 июля пользователи интернета отметят День эмодзи. «Вечерняя Москва» выяснила, как смайлики помогают определить возраст собеседника.

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Эмодзи давно стали не просто способом передать эмоции, но и своеобразным маркером поколения. По манере переписки нередко можно понять, сколько лет собеседнику, считает кандидат филологических наук, лингвист Диана Белан.

Представители старшего поколения чаще используют эмодзи буквально. Они могут добавить сразу несколько сердечек, цветов или улыбающихся лиц, превращая сообщение почти в праздничную открытку, — рассказала эксперт.

По словам специалиста, миллениалы обычно используют смайлики, чтобы сделать переписку более дружелюбной и смягчить тон сообщения. А для зумеров эмодзи давно стали частью интернет-юмора и приобрели новые значения.

Из-за этого один и тот же символ представители разных поколений могут понимать совершенно по-разному. Причина в том, что старшие передают эмоции буквально, а молодежь все чаще общается с помощью иронии, мемов и скрытых смыслов, — объяснила Диана Белан.

При этом отсутствие эмодзи тоже может многое рассказать о человеке. По словам эксперта, все это связано не с возрастом, а со стилем общения.

Например, одни предпочитают выражать эмоции словами, другие привыкли к деловой переписке и не хотят, чтобы смайлик сказал за них что-то лишнее. Иногда отсутствие эмодзи воспринимается даже выразительнее, чем их целая россыпь.

Впрочем, главное в переписке — чтобы собеседники одинаково понимали смысл таких символов. Иначе неловких ситуаций не избежать.

КЛАССИКА ЖАНРА

Любимый смайлик старшего поколения и миллениалов. Его используют, чтобы показать доброжелательность, поддержать собеседника, смягчить тон сообщения или просто сделать переписку более теплой.

РОЗА

Символ поздравлений и теплых пожеланий. Чаще всего этот эмодзи встречается в сообщениях бабушек и дедушек вместе с пожеланиями здоровья, счастья и хорошего дня.

ЧЕРЕП

Для молодежи этот эмодзи давно перестал ассоциироваться со смертью. Чаще всего он означает: «Это настолько смешно, что я буквально умер от смеха», заменяя привычные смайлики с хохотом.

КРАСНОЕ СЕРДЦЕ

Миллениалы ставят, чтобы сделать переписку теплее, выразить благодарность или симпатию. Зумеры чаще выбирают другие варианты сердечек, считая красное слишком пафосным.

ПОДМИГИВАНИЕ

Помогает показать, что сказанное не стоит воспринимать буквально или слишком серьезно. Такой смайлик часто используют люди старше 30 лет, чтобы подчеркнуть дружелюбный или шутливый тон.

ЗАГАДОЧНАЯ УЛЫБКА

Старшие поколения воспринимают его как обычную вежливую улыбку. А вот многие зумеры считают этот эмодзи проявлением пассивной агрессии, неловкости или скрытой иронии. Именно поэтому он считается одним из самых неоднозначных символов в современной переписке.

СМЕШНО ДО СЛЕЗ

Один из самых популярных эмодзи у миллениалов. Несколько лет назад он считался главным символом смеха в интернете, но сегодня многие зумеры называют его устаревшим и даже «кринжовым».

РЫДАЮЩЕЕ ЛИЦО

Вопреки своему первоначальному смыслу зумеры часто используют его как реакцию на очень смешную ситуацию. Поэтому такой эмодзи может означать не грусть, а неудержимый смех.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ

По данным интернет-аналитиков, самыми популярными смайликами в мире являются плачущий от смеха эмодзи, красное сердце, рыдающее лицо и огонь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алина Солдатенкова, Психолог:

У каждого поколения свои привычки в переписке. Если представители поколения Х и бумеры любят использовать много эмодзи, чтобы сделать сообщение эмоциональнее, то зумеры, наоборот, обходятся одним-двумя символами, которые могут заменить целую фразу. При этом привычные смайлики смеха молодежь уже считает устаревшими, а красное сердце нередко заменяет белым. Иногда возраст человека выдает не паспорт, а всего один эмодзи.

ИСТОРИЯ

Еще в 1969 году писатель Владимир Набоков говорил о том, что стоит создать специальный знак пунктуации для графического отображения эмоций.