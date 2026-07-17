Как неправильная трактовка эмодзи может привести к разводу

Всемирный день эмодзи, посвященный пиктограммам, идеограммам и смайликам, используемым во время общения в Сети, отмечается 17 июля. Эмодзи успели стать функциональным инструментом коммуникации и сравнимы с интонацией и мимикой, уверены психологи. Как правильно применять их в беседе, читайте в материале Москвы 24.

Заменяют целые фразы

Фото: Сетевое издание m24.ru

Всемирный день эмодзи – неофициальный праздник в честь пиктограмм, идеограмм и смайликов, образующих графический язык для передачи эмоций, предметов и ситуаций в электронном общении. Отмечается он с 2014 года.

Эмодзи в современных диалогах – это не украшение, а функциональный инструмент коммуникации. Их важность сравнима с интонацией и мимикой в устной речи. Без эмодзи цифровой диалог становится "плоским", и тогда собеседник вынужден дорисовывать эмоции самостоятельно, пояснила Москве 24 психолог, специалист по межличностным и семейным отношениям Ирина Котихина.

Эмодзи решают три ключевые задачи: снижают тревожность (не приходится тратить ресурс на домыслы), ускоряют обратную связь, потому что заменяют целые фразы и предложения, а также создают иллюзию присутствия, делая переписку более живой и похожей на реальный разговор. Кроме того, за счет смайлов сокращается психологическая дистанция даже между малознакомыми людьми уже после пары сообщений, отметила эксперт.

«Эмодзи помогают быстрее устанавливать эмоциональную связь. Это происходит, потому что на улыбающийся смайл мозг реагирует почти так же, как на живую улыбку собеседника: активируются зеркальные нейроны и выделяется окситоцин. Это создает ощущение безопасности и снижает тревогу, которая обычно возникает при чтении "голого" текста без интонации и мимики», — Ирина Котихина, психолог, специалист по межличностным и семейным отношениям.

Однако есть и обратная сторона: эмодзи переоценены, когда используются вместо аргументов. Если мысль нельзя объяснить словами, никакой смайл не спасет. В современном общении они важны ровно настолько, насколько человек умеет ими пользоваться – в меру, к месту и с учетом того, что у каждого устройства и поколения свой визуальный код, подчеркнула психолог.

При этом переписки стоит разделять не по строгим правилам, а по степени доверия и иерархии. Например, при общении с родственниками и друзьями можно использовать практически весь набор эмодзи. Они позволят снять напряжение и укрепят связь, отметила специалист.

Для коллег в рабочих чатах подойдут только "безопасные" эмодзи, например палец вверх, смайлики или офисные обозначения – галочки, знаки препинания. Они упростят беседу и ускорят рутину. Для клиентов и деловых партнеров подойдут только те эмодзи, которые они начали использовать сами, но ключевое – отвечать зеркально. Если собеседник переписывается без смайлов, то тоже стоит обойтись без них. В крайнем случае уместными будут одобрения в виде галочки, улыбки и обозначение "окей" в виде соединенных в круг большого и указательного пальцев, добавила эксперт.

«При общении с начальством категорически неуместны эмодзи с подмигиванием, ухмылкой, поцелуями, сердцами и удивлением. Также какие-либо знаки нельзя использовать в официальных документах, при согласовании сумм, сроков и юридических деталей, в конфликтных или претензионных переписках, в соболезнованиях и других тяжелых темах – в них нужны слова, а не смайлы», — Ирина Котихина, психолог, специалист по межличностным и семейным отношениям.

По словам эксперта, эмодзи – это не вопрос этикета, а вопрос уважения: нужно оценивать не должность собеседника, а степень близости и серьезность темы. Если есть сомнения, лучше поставить точку вместо эмодзи: в этом случае лишний смайл несет больше риска, чем его отсутствие.

В свою очередь, психолог Инна Полянская отметила, что использование эмодзи в бизнес-переписке связано со спецификой направления. Например, в креативных индустриях и сфере красоты более "дружелюбный" сервис – и клиенты, и владельцы более свободны в выборе эмодзи.

"В таких сферах как банки, юриспруденция, государственные органы – лучше избегать использования эмодзи, либо делать это только зеркально", – добавила специалист.

Нарушение субординации

Фото: Сетевое издание m24.ru

При этом использование эмодзи может стать источником реальных проблем. Например, их неправильная трактовка может привести к недопониманию, которое впоследствии рискует обернуться не только ссорой, но и разводом и даже увольнением, отметила психолог Екатерина Кольцова в беседе с Москвой 24.

«Могут быть ситуации, когда подобные неуместные эмодзи отправляются руководству или деловым партнерам. Это могут считать не как братство и дружелюбие, а нарушение субординации. Это также часто завершается скандалом и увольнением, — Екатерина Кольцова, психолог.

Главное правило, которое поможет избежать неверной интерпретации эмоции – это договориться о том, какой смайлик что значит для конкретного собеседника. Если в переписке что-то показалось недопустимым, грубым или появилась странная интонация, лучше прямым текстом об этом спросить, отметила психолог.

"Известны реальные случаи, когда один и тот же значок трактуют совершенно по-разному. Например, смайлик с двумя обнимающимися человечками один человек воспринимает как объятие, а другой – как видеокамеру", – добавила психолог.

При этом порой причиной недопонимания может стать не только наличие эмодзи, но и их отсутствие.

"С помощью эмодзи можно понять, что собеседник обиделся, хоть и сделать это крайне сложно, например, если человек постоянно общается с эмодзи, но вдруг резко переходит на "сухой" текст. Но лучше не додумывать и прямо спросить, почему поменялся формат общения", – также посоветовала специалист.

Кроме того, эмодзи могут использоваться и как инструмент манипуляции. Например, если собеседник прямо не сообщает о своей просьбе, а вместо этого активно использует смайлы с подмигиванием, улыбками, слезами или грустью. В таких случаях нужно поговорить с ним начистоту и сказать, что подобные сообщения доставляют дискомфорт, подытожила Кольцова.