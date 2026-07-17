Эксперты рассказали, почему человек выбирает похожих партнеров

Человек может выбирать похожих друг на друга партнеров не только из-за их внешней привлекательности, но и из-за бессознательных установок из детства и биологических сигналов. Об этом газете «Известия» рассказали медицинский психолог, преподаватель психологии Екатерина Крикунова и доктор психологических наук Дмитрий Ягудин.

По словам Крикуновой, на выбор партнеров влияют конкретные механизмы психики и нейробиологии. При этом одним из главных факторов становится имаго — бессознательный образ значимого взрослого, который формируется еще в детстве. В итоге человек неосознанно начинает искать тех, кто будет соответствовать созданному шаблону и иметь знакомый стиль поведения.

Психолог подчеркнула, что дополнительно на выбор похожих партнеров влияет когнитивная ригидность, при которой психика склонна следовать привычным схемам. Уже знакомый тип человека кажется более предсказуемым и безопасным вариантом, поэтому подобный выбор нередко оказывается не только романтических чувств, но и привычкой.

«Если они напоминают фигуру из детства, возникает чувство «я его знаю», которое легко перепутать с любовью», — отметила специалист.

Ягудин добавил, что на процесс выбора партнера также сильно влияют биологические сигналы. Орбитофронтальная кора мозга оценивает привлекательность объекта за 150 миллисекунд до осознания этого самим человеком. Кроме того, тяга к симметрии лиц обусловлена генетически, в то время как иммунная система проводит анализ совместимость через запахи.

При этом, по словам эксперта, узнавание знакомого паттерна сопровождается выбросом дофамина. Однако мозг может поощрять узнавание подобным образом даже в случаях, если предшествующих опыт оказался травматичным для психики. В деструктивных отношениях эмоциональные качели ошибочно воспринимаются как сильные чувства из-за работы стрессовой системы.

Психолог Юрий Падоров до этого говорил, что если пара рассталась мягко, а оба человека действительно отпустили ситуацию и не питают скрытых надежд, то общение с бывшими может быть вполне здоровой ситуацией. При этом, по словам специалиста, от этого не должны страдать новые избранники.

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