Психолог раскрыла мешающие финансовому благополучию установки

Отношение к деньгам формируется в детстве под влиянием семейных разговоров и реакций взрослых. Как отмечает психолог Ольга Романив, многие убеждения усваиваются до 7-10 лет через наблюдение. Об этом она рассказала «Мосленте».

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«Ребенок замечает, как родители обсуждают цены, реагируют на счета, относятся к покупкам и собственному достатку. Если дома деньги постоянно становились причиной тревоги или конфликтов, финансовая тема начинает ассоциироваться с напряжением и небезопасностью», — Ольга Романив.

Частыми негативными установками эксперт следующее:

«Денег всегда не хватает» — тревога сохраняется даже при хорошем доходе;

«Много денег – это стыдно или нечестно» — внутренний конфликт между желанием достатка и чувством вины;

«Деньги портят людей» — страх потерять доброту вместе с ростом дохода;

«Нужно много страдать, чтобы заслужить деньги» — сложность в принятии комфортного заработка;

«Говорить о деньгах неприлично» — напряжение при обсуждении бюджета и зарплат;

«Лучше не рисковать» — избегание инвестиций и смены работы из-за страха ошибки.

Во взрослой жизни эти мысли саботируют успех: человек боится просить повышение, соглашается на заниженную оплату или избегает новых возможностей.

Важно помнить: установки не являются объективной правдой, а лишь эмоциональными выводами из прошлого опыта. Изменять их можно постепенно, задавая себе вопрос об их фактичности, планируя бюджет и прибегая к психотерапии при сильной тревоге, подытожила Романив.

Ранее психолог Ника Ишмакова призвала насторожиться из-за некоторых сказанных женщине фраз в отношениях. Их она перечислила «Мосленте».