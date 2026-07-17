Почему россияне отказываются от дорогих ужинов на первом свидании

Сегодня у россиян изменился подход к первым свиданиям и их форматам, на выбор которых оказывают влияние рост цен в ресторанах, развитие цифровой среды и новые представления о личных границах. Об этом газете «Известия» рассказали экономист, партнер коммуникационного агентства «Голдман и По» Ахмед Юсупов и практический психолог Татьяна Голдман.

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Юсупов объяснил, что в последнее время стоимость похода в ресторан все чаще становится предметом предварительных расчетов. На фоне финансовой нестабильности многие отдают предпочтение менее затратным форматам свиданий, таким как прогулки по паркам, встречи в кофейнях или походы на культурные мероприятия. Благодаря такому подходу людям удается познакомиться без значительных трат, если общение не получит продолжения.

«Первое свидание — это инвестиция с непредсказуемой отдачей: может получиться продолжение отношений, а может — разовая встреча без будущего. В условиях, когда каждый рубль на счету, люди выбирают низкозатратные форматы, чтобы минимизировать потери», — объяснил экономист.

По его словам, постепенный отказ от дорогих ужинов становится новой нормой. Сегодня все больше ценятся искренность, совпадение жизненных ценностей и комфорт в общении, а не статус. На фоне этого предложение более простого формата свидания все чаще воспринимается как проявление рационального отношения к деньгам, а не скупости.

Голдман добавила, что страхи, связанные с «тарелочницами» и чрезмерно жадными партнерами, отражают более широкий сдвиг в восприятии отношений. Люди все чаще оценивают новые знакомства через призму возможных рисков, опасаясь неискренности, потребительства и односторонних ожиданий.

Психолог пояснила, что распространению таких страхов способствуют соцсети. Алгоритмы показывают эмоциональный контент о неудачных свиданиях, денежных конфликтах и негативном опыте, из-за чего отдельные случаи начинают восприниматься как массовое явление.

Однако эксперт предупредила, что делать выводы о человеке только по одному финансовому жесту на первом свидании не следует, так как одинаковое поведение может объясняться семейным воспитанием, культурными особенностями или текущими жизненными обстоятельствами.