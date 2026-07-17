Как избавиться от мании скупать все подряд

Человеку нужно учиться разбираться в себе, чтобы находить безопасные и комфортные способы справляться с тревогой, заявил НСН психолог Павел Жавнеров.

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Процесс выбора и покупки может быть увлекательным времяпрепровождением, которое отвлекает от тревоги, но, чтобы отучиться от привычки скупать все подряд, нужно работать на мышлением и восприятием событий, постоянно искать подходы к себе и более здоровые способы успокоиться, объяснил НСН психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

В России подскочили продажи косметики: за 2025 год было продано около 3,9 млрд товаров в данном сегменте. Объем рынка за прошлый год вырос 1,1 трлн рублей, а к концу этого может достигнуть 1,3 трлн рублей, передает канал Baza. Россиянки бездумно скупают косметику, однако потом практически ею не пользуются. А сам процесс эксперты объясняют попыткой избавиться от тревоги и заниженной самооценки. Таким «бьюти-плюшкиным» на данный момент является каждая пятая жительница страны. Жавнеров отметил, что это не новый тренд, просто сейчас на такие особенности поведения ряда женщин обратили внимания.

«Я думаю, мы просто столкнулись с ситуацией, когда у нас есть слишком большое многообразие продукции. И сам процесс поиска чего-то интересного, выбора — это просто увлекательное времяпрепровождение, которое вырабатывает приятные эмоции и отвлекает от всех переживаний. Сам факт покупки тоже приводит к тому, что у человека вырабатываются гормоны счастья, он чувствует себя спокойно в эти моменты. И чем сильнее возникают эмоции, тем больше они отвлекают от переживаний. Именно поэтому люди попадают в замкнутый круг, им приходится снова и снова находить способы испытывать эти эмоции», — пояснил он.

Ситуация обостряется, когда у человеку просто нечем себя больше успокоить, кроме как купить очередную ненужную вещь.

«Проблема возникает, когда у человека на данный момент нет альтернативного способа получить удовольствие. Кто бы расстраивался, если бы единственным способом получить успокоение были бы занятия спортом, правильное питание, просмотр обучающих видео или созидательные хобби? Если бы было так, никто и не говорил бы, что от этого надо избавляться. Нужно искать более адекватные, более полезные способы, куда направить свою энергию, чтобы улучшать жизнь. Обычно это сложно, потому что занятия, которые не доставляют удовольствие в процессе — а обычно это те же занятия спортом — только добавляют тревоги, и человек еще с большим усилием в итоге будет делать то, что ему нравится», — считает специалист.

Собеседник НСН добавил, что избавиться от компульсивных поступков помогает изменение восприятия тех событий, которые вызывают негативные эмоции.

«Нужно убирать первопричину в виде эмоционально нестабильного состояния. Секрет избавления от нежелательных поступков в том, чтобы избавиться от негативных эмоций. Сделать так, чтобы сталкиваясь в течение дня с обычными ситуациями, человек оставался в спокойном состоянии, либо в позитивных эмоциях. И тогда все эти действия пропадают сами по себе, потому что больше не имеет смысла. И это работа на уровне мышления, эмоциональных реакций, восприятия. Для этого есть когнитивно-поведенческая психотерапия и АВС-схема, которая помогает определить все ситуации, которые вызывают негативные эмоции, и поменять к ним восприятие», — отметил психолог.

При этом не всегда требуется работа со специалистом, и человек может разобраться в себе самостоятельно, если приложит достаточно усилий, подчеркнул эксперт.

«Если человеку нравится делать покупки, но не хочется потом себя винить за то, что тратит деньги, он может просто выбирать товары, но при этом ничего не покупать. Даже создают сайты, где можно класть товары в корзину, но это не настоящие товары, и ты их не можешь купить потом. Это делается просто для того, чтобы снять стресс. Любой человек должен найти к самому себе подход. А любой результат связан с количеством попыток этот результат получить. И если мы снова и снова пытаемся не так, так эдак, найти к себе подход, в какой-то момент это срабатывает, и человек начинает себя контролировать. Проблема в том, что люди либо не пытаются вовсе, либо, сделав две жалкие попытки, останавливаются, считая, что у них никогда ничего не получится. А ведь здесь работает принцип головоломок, то есть нужно решить задачу, которая не имеет готового решения. Комбинация действий разгадывает головоломку. Но чтобы эту комбинацию найти, нужно крутить, вертеть головоломку, снова и снова потратить на это время, но в процессе ты разбираешься, как она устроена, и потом разобрать ее становится легко», — посоветовал Жавнеров.

Ранее психолог Екатерина Каталина объясняла НСН, что шопоголизм — это серьезная зависимость, от которой трудно избавить без помощи специалистов. Возможность быстро заказать товары только усиливает эту проблему.