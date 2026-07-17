Что такое «петля обещаний» и как в нее попадают

Оказывается, когда люди публично заявили о своих намерениях, они с меньшей вероятностью им следуют. Как отметил в комментарии RuNews24.ru эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович, психологи объясняют это тем, что сам факт объявления цели создаёт ощущение прогресса, снижая воспринимаемую потребность в реальных усилиях. Мозг воспринимает публичные обещания как частичное достижение цели. Он «ставит галочку», словно вы уже начали действовать. Возникает ложное чувство завершённости, и мотивация падает.

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«Энергия, которая должна идти на действия, тратится на разговоры. Вы объявляете, что с понедельника начнёте бегать по утрам. Друзья хвалят, вы получаете порцию дофамина — гормона удовольствия. Теперь мозгу кажется, что цель как будто бы уже достигнута, и он сопротивляется реальным усилиям. Именно поэтому многие бросают диеты или обучение, едва начав».

По словам эксперта, в психологии есть понятие «ложных прокси» в достижении целей. Исследование, проведённое в Университете Мэриленда, показало, что обещание завершить цель может привести к снижению её активации. Когда после обещания испытывается положительный аффект, активация цели ниже, чем когда обещание не даётся.

«Иными словами, мы обманываем себя: произнеся обещание, мы уже чувствуем себя героями, и реальные действия становятся не нужны».

При этом, как пояснил эксперт, есть и другая опасность. Когда цели становятся достоянием общественности, мы оказываемся под давлением. Мы пообещали не только себе, но и другим. И это давление может как мотивировать, так и парализовать. Особенно если окружающие начинают саботировать ваши планы. Фразы вроде «Зачем тебе это? Ты и так хорош!» или «У тебя не получится» — не всегда злонамеренны. Это проекция их собственных страхов и сомнений, которая становится якорем, тянущим вас на дно.

«Что же делать? Во-первых, хранить цели в тайне до первых реальных результатов. Если хотите сменить работу, не говорите: «Я ищу новую должность», а действуйте молча. Когда вас спросят о планах, отвечайте расплывчато: «Думаю о развитии». Это сохранит энергию для действий. Во-вторых, заменить словесные декларации на письменные обязательства. Запишите цель в блокнот и разбейте её на микрошаги. Каждое выполненное действие, даже «найти три вакансии», будет подпитывать мотивацию. В-третьих, если уж делиться — то только с теми, кто уже достиг желаемого. Их опыт и поддержка станут топливом, а не тормозом».

И главное: помнить, что цель — это личный договор с собой. Чем меньше в него вмешиваются посторонние, тем выше шансы на успех. Петля обещаний разрывается только тогда, когда мы перестаём искать одобрения извне и начинаем действовать ради самого действия.