Психолог рассказал о терапевтических свойствах «трансового состояния»

В него можно погрузиться во время занятий спортом, йогой, рукоделием, а также в театре и на концерте классической музыки.

© Unsplash

Такая практика помогает организму «максимально расслабиться», отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

«Когда мы занимаемся йогой, спортом, трансовое состояние — это такая полудрёма, максимально расслабленное состояние. Когда мы занимаемся медитативными занятиями, некоторые, когда вяжут, вышивают, готовят, практически в транс входят, их ничего не может отвлечь. Вы можете на концерте классической музыки или в театре почувствовать максимальное расслабление, как будто бы вы начинаете какую-то внутреннюю глубинную коммуникацию. Дело в том, что в отличие от изменённого состояния, трансовое — невероятно терапевтично. Потому что за одну единицу времени наша психика проделывает гигантскую работу. Как будто бы наша психика ускоряется, а время замедляется. И поэтому трансовое состояние невероятно терапевтично, полезно».

Ранее психолог перечислил самые распространённые причины обращений к специалистам. Среди них — тревога, неврозы, бессонница и выгорание. К этому приводят социальные и экономические факторы, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгений Моргунов.