Психолог объяснил, о чем говорит обилие смайликов в переписке

Большое количество эмодзи в переписке означает, что человек хочет к себе ответного внимания, объяснила в интервью НСН семейный психолог Наталья Панфилова.

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Психолог Валентин Денисов-Мельников ранее заявил изданию «Абзац», что чрезмерное использование эмодзи в переписке выдает людей истероидного типа, желающих быть в центре внимания и испытывающих дефицит любви. Панфилова объяснила, как не обидеть людей, активно использующих в сообщениях смайлики.

«Человеку через переписку легче выражать эмоции. Те, кто ставит много смайликов, это, как правило, люди либо эмоциональные, либо это "человек в футляре", который "застегнут на все пуговицы" и старается все сделать правильно и никого не обидеть. Обилие смайликов в одном письме - это ни о чем, потому что это может быть какой-то особый случай, на который человек хочет эмоционально отреагировать. Но если ты с человеком переписываешься и там все время по десять улыбочек, поцелуйчиков или чего-то еще, этот человек явно что-то демонстрирует и хочет привлечь твое внимание. Здесь надо не то, что бы насторожиться, но иметь в виду, что он ждет симметричного ответа, если не в письме, то в разговоре по телефону: "Ой, так приятно, что ты мне шлешь смайлики". У него есть пунктик: "Ой, меня не заметят", иначе его можно обидеть», - предупредила психолог.

Панфилова также объяснила, что сухие ответы в переписке не обязательно говорят о нежелании собеседника общаться.

«Не все любят переписываться, для многих важно видеть человека вживую. Если человек что-то очень сухо тебе ответил, это не всегда про то, что он тебя не уважает, не любит и знать не хочет. Иногда банан – это просто банан, как говорил Фрейд. Может быть, он очень сильно торопился и замотался. Прежде чем навешивать ярлыки, стоит задать вопрос: как жизнь? Тогда будет понятно, откуда эти сухие абсолютно безэмоциональные ответы», - заключила собеседница НСН.

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