Заживо погребенный: в чем опасность тренда на «гроботерапию»

В соцсетях завирусилась "гроботерапия" – процесс имитации похорон якобы ради избавления от тревог и стресса. Что об этом думают пользователи и чем опасны подобные ритуалы, разбиралась Москва 24.

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Лекарство от тревоги?

В социальных сетях стала популярной нестандартная услуга одного из российских ритуальных агентств, которую назвали "гроботерапией". На видео клиента помещают в гроб и символически закапывают, имитируя процесс настоящих похорон. По словам автора ролика, цель – помочь человеку избавиться от тревожных мыслей и заново ощутить ценность жизни.

"Если тебе не помогает психолог, ты устал от жизни и тебя мучает безысходность – обращайся к нам", – говорится в обращении автора видео.

В комментариях представитель агентства уточнил, что на протяжении процедуры рядом присутствует врач, а все желающие пройти сеанс обязаны предоставить справку об отсутствии психических заболеваний.

В другом видеоролике автор стоит в могиле и обращается к зрителям с призывом жить настоящим и меньше переживать о проблемах.

"Отсюда выхода действительно нет. Пока ты не оказался в такой яме – живи и радуйся. Двигайся вперед. Сюда мы не заберем ни деньги, ни машины".

Ролик набрал более 700 тысяч просмотров и свыше 2 тысяч комментариев. Мнения пользователей разделились: одни сочли подобный метод нездоровым и шокирующим, другие выразили желание попробовать.

"Не знаю, у кого от этого тревога снимается, у меня уровень тревожности зашкалил только от просмотра", "можно ли считать, что у меня все плохо, если мне действительно захотелось это попробовать?", "я не пойму, это поможет мне или травмирует еще сильнее?" – писали комментаторы.

При этом "гроботерапия" практикуется в России не первый год. Ранее о своих впечатлениях рассказала жительница Самары Ольга, которой процедуру одобрил психолог. Женщина выбрала "самый сильный" сценарий с церемониалом и прощальной речью, чтобы добиться максимального терапевтического эффекта, сообщает "Газета.ру".

"Рядом были приглашенные люди, которые подходили ко мне и как будто прощались. После прощания накрыли крышкой и заколотили четырьмя гвоздями. В этот момент стало жутковато, но Екатерина (организатор. – Прим. ред.) всегда спрашивала, все ли хорошо, и от этого становилось спокойнее", – поделилась Ольга.

Женщина утверждает, что по окончании процедуры пришло осознание: все проблемы решаемы, и выхода нет только после смерти.

В интернете все чаще появляются сообщения о необычных терапевтических практиках. К примеру, ранее обсуждался тренд на "добаюкивание" – сеансы, где взрослого человека помещают в колыбель-кокон и покачивают, имитируя материнскую заботу.

"Высокий риск ретравматизации"

Фото: m24.ru

Практика "гроботерапии" может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями, предупредил в разговоре с Москвой 24 психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

По его словам, когда мозг истощен хроническим выгоранием, а префронтальная кора (главный "аналитический центр") испытывает чрезмерное информационное и эмоциональное напряжение, идея "перезагрузки" через экстремальный опыт кажется заманчивой. Однако попытка лечить экзистенциальный кризис или тревожное расстройство через имитацию похорон напоминает попытку "починить тонкую электронику ударом кувалды в надежде, что контакты встанут на место".

"Физиологический эффект, который организаторы ритуала выдают за исцеление и возвращение вкуса к жизни, имеет под собой вполне объяснимую нейробиологическую природу. Но у него нет ничего общего с психотерапией".

Когда человека помещают в гроб и опускают в землю, миндалевидное тело считывает происходящее как прямую, неизбежную угрозу гибели. Симпатическая нервная система мгновенно выбрасывает в кровь колоссальные дозы адреналина, норадреналина и кортизола, пояснил эксперт.

"Мозг переходит в режим максимального выживания. В момент, когда крышка открывается и человек возвращается к свету, угроза исчезает, и маятник вегетативной системы резко качается в противоположную сторону. Наступает мощнейший парасимпатический ответ – вегетативный тормоз", – пояснил эксперт.

В итоге мозг затапливает волна эндорфинов и дофамина, компенсирующих пережитый ужас, что дает кратковременное ощущение эйфории, легкости и "кристальной ясности". Человек радуется просто потому, что физически выжил, но этот эффект чрезвычайно кратковременен и не решает ни одной внутренней проблемы, объяснил Евстигнеев.

"Главная опасность подобного аттракциона кроется в высоком риске ретравматизации. У уставшего от жизни человека механизмы саморегуляции уже истощены, а тормозные колодки нервной системы изношены. Столкновение с симулированной смертью в замкнутом пространстве может не разрядить тревогу, а, наоборот, сорвать последние защитные барьеры психики, спровоцировав тяжелейшую паническую атаку, генерализованное тревожное расстройство или запустить механизмы диссоциации, когда человек теряет связь с собственным телом и реальностью. Физические риски – от банальной нехватки кислорода до обрушения грунта – делают эту практику не просто сомнительной, а смертельно опасной. Пытаясь "похоронить" свою усталость в гробу, человек лишь на время маскирует глубокие нейрохимические и психологические процессы, требующие бережного лечения", – рассказал психолог.

Если нервной системе необходима разгрузка и глубокое торможение, Евстигнеев назвал научно доказанные и безопасные альтернативы.

"Для снижения сенсорного шума и глубокого расслабления эффективно использовать сеансы флоатинга – погружения в бассейн с плотной соленой водой в условиях полной темноты и тишины. Мозг безопасно переходит в режим альфа- и тета-волн без активации стресс-систем", – привел пример психотерапевт.

Кроме того, успешно работает терапия принятия и ответственности, помогающая вернуть ценностные ориентиры без экстремальных стимулов.

Для мгновенного снижения уровня тревоги на физиологическом уровне прекрасно подходят дыхательные протоколы, такие как циклическое вздыхание: два быстрых вдоха через нос и один долгий выдох через рот. За счет механического воздействия на блуждающий нерв это мягко и предсказуемо активирует парасимпатическую систему, возвращая контроль над телом без риска для жизни и психического здоровья, резюмировал Евстигнеев.