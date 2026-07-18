Как распознать лудомана и почему они оказываются искусными лжецами

Число лудоманов в России достигло рекордных 13 миллионов — это около 12 процентов всех взрослых людей в стране. Сейчас игровая зависимость считается одним из самых распространенных психических заболеваний, которое чаще всего встречается у мужчин от 25 до 44 лет. Лудомания приводит не только к многомиллионным долгам и потере работы, но и к разрушению семейных отношений.

© Вечерняя Москва

Когда взрослый и вполне самостоятельный человек неожиданно признается в том, что у него долгов на несколько миллионов из-за ставок, невольно задаешься вопросом: как так могло случиться? Ведь он всегда был таким разумным, рационально мыслящим и, казалось, невероятно ответственным. Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Врач-нарколог Василий Шуров объясняет: лудомания — это физическая зависимость от азартных игр, когда человек проигрывает большие деньги, испытывает психическое напряжение, но продолжает играть, несмотря на последствия и долги. Причинами часто становятся стресс и психологическая нагрузка: азартные игры могут служить бегством от проблем. Обращаться за психологической помощью человек тоже не спешит, потому что мешают стыд и страх осуждения.

В худшем случае — отрицание болезни. Когда человек подсаживается на ставки, его засасывает в финансовое болото: чем больше денег он проигрывает, тем больше ему кажется, что он вот-вот сможет отыграться, раздать всем долги и наконец-то зажить.

Соблазн велик

Подпитывает желание поставить все свои деньги на развитие соответствующих платформ. Онлайн-казино и букмекерские конторы стали слишком доступными. Куда ни зайди, везде реклама — дорогие машины и часы на руке мужчины, который только что сделал ставку. Они привлекают красивой картинкой и пустыми обещаниями о быстром успехе. Особо ведомые устоять против такой перспективы не могут.

Люди не хотят учиться, самостоятельно добиваться успеха. Индустрия развлечений промывает мозги тем, что нормальные деньги можно получить только через казино. Это безумно одержимые люди, невменяемые. Индустрия азартных игр основана на эмоциях. Выигрыш там очень редок, но эти люди искренне считают, что они сейчас поднимут денег и всем все докажут, — отмечает врач-нарколог.

Кроме того, существует масса микрофинансовых организаций, готовых выдать практически любую сумму под бешеные проценты. Им все равно, какая у вас кредитная история. Они наживаются на больных людях. В маниакальном состоянии читать условия этих кредитов, конечно, никто не будет. Так и набираются огромные долги. Угрозы от коллекторов ухудшают ситуацию и заставляют человека брать все больше кредитов, потому что начинает работать животный страх. Человек уже плотно сидит на дофаминовой игле, а самостоятельно выбраться оттуда практически невозможно.

Психолог Роман Цветков говорит, что лудомания, аналогично наркомании, приводит к помрачению разума и разрушению способности к рациональному мышлению. В ходе развития зависимости у человека активизируются инстинкты и рефлексы, что вызывает импульсивное поведение и потерю контроля.

Механизмы, задействованные при лудомании, включают высокий уровень дофамина — гормона удовольствия, который резко увеличивается во время азартных игр, создавая сильную тягу к повторению этого состояния. В результате мозг запоминает ощущение кайфа и ищет его вновь и вновь, несмотря на последствия. Так же, как и при наркомании, у зависимого происходит снижение способности к развитию и проявлению самоконтроля, он становится более импульсивным, его логика и рассудок помрачены, — говорит Роман Цветков.

Поймать за хвост

Лудоманы хорошо умеют скрывать, что у них проблемы. Дабы не попасться и не испытывать чувства стыда, они создают правдоподобные версии происходящего, чтобы у близких и мысль не могла промелькнуть, что что-то не так.

Впрочем, есть определенные маркеры, указывающие на возможную зависимость. Прежде всего, человек становится не таким социально активным, как раньше. У него резко меняется настроение, случаются нервные срывы, вспышки агрессии.

Лудоман точно будет скрывать свои ставки и финансовые трудности. Особо внимательные могут заметить, что человек может начать продавать какие-то свои ценные вещи, без объяснений оформляет кредиты, — рассказывает Роман Цветков.

Также можно заметить, что человек стал резко интересоваться всеми видами спорта сразу: с утра смотрит футбол, в обед — баскетбол, а вечером — теннис. Потому что, сыграет ли ставка, будет зависеть от итогов матча. И если вам показалось, что на ваши вопросы отвечают уклончиво, возможно, вам не показалось. В телефоне обязательно появятся приложения для ставок.

Лудоманам нельзя верить: страх раскрыться для них гораздо сильнее, чем желание реально решить проблему.

У них необъяснимые резкие и странные реакции, а также появляются проблемы со здоровьем, работой, они могут начать воровать. Это выглядит как полное безумие. К сожалению, большинство из них признается только на финальном этапе, когда они набирают кучу кредитов и больше не вывозят самостоятельно, — считает Василий Шуров.

Бросить круг утопающему

Есть ли способы помочь зависимому? Ключевой совет в этой ситуации заключается в том, что ни под каким предлогом нельзя закрывать за него долги. Не поверите, но они невероятно неблагодарны. Если вам кажется, что сейчас вы поможете ему вылезти из финансовой ямы — и все изменится, то гоните эту мысль из головы. Это худшее, что вы можете сделать.

Возникает иллюзия безнаказанности. Вы закрыли миллион, через месяц будет три. Нельзя показывать, что вы решите все его проблемы, а он может дальше безрассудно их копить, — говорит врач-нарколог.

К сожалению, с зависимым мягкие методы не помогут, если он сам не захочет решить проблему.

Если человек не идет на контакт и не хочет проходить лечение, нужно действовать более радикально. Можно лишить его крова, денег и еды. Поставить перед выбором: или он проходит лечение, или уходит. Возможно, это заставит его одуматься. Помните, что лудомания — это серьезная болезнь, она разоряет семьи и ломает жизни, — заключает Василий Шуров.

ЦИФРА

21 процент своего бюджета лудоманы тратят на азартные игры, что составляет около 11 тысяч рублей в месяц.