Осторожно, нейросеть: почему ИИ в качестве психолога может быть опасен

Миллионы людей уже делятся самыми сокровенными переживаниями с чат-ботами. Он всегда на связи, никогда не осуждает, не смотрит на часы и бесплатно раздает дельные советы. Неудивительно, что все больше людей выбирают в качестве психолога нейросеть. Но за удобством скрывается ловушка, о которой стоит знать.

WomanHit попросил основателя и руководителя Международного нейроуниверситета им. Д.Р. Ягудина, доктора психологических наук Дмитрия Ягудина объяснить, чем может обернуться такая «терапия» и почему живой специалист пока незаменим.

Ловушка первая: он не видит вас

«Человек говорит „все нормально“, а его тело рассказывает другую историю. Сжатые плечи, замороженное дыхание, дрогнувший голос. ИИ работает только с текстом, он верит в слова. А слова при душевной боли врут чаще всего. Это очень опасная ловушка», — предупреждает эксперт.

Нейросеть не может увидеть несовпадение между тем, что говорит человек, и тем, что транслирует его тело. А основная жизненная задача каждого из нас — перестать себя обманывать. Именно в этом и заключается путь роста. ИИ же, не видя визуальных сигналов, помогает вам дальше уходить в собственную иллюзию.

Ловушка вторая: он всегда согласен

Нейросеть обучена быть приятной и комфортной в общении. Она поддерживает почти любую вашу версию событий, включая ту, которую вы годами ходите по кругу. Хороший психолог иногда не соглашается. Не в лоб, но завуалированно задает неудобные вопросы, которые позволяют посмотреть на ситуацию иначе.

Ловушка третья: бесконечное объяснение самого себя

Нейросеть — идеальная машина для бесконечного анализа. Она готова разбирать ваши действия круглосуточно. Но понимание не лечит, и не исцеляет. Непрожитая эмоция живет в теле. И туда у алгоритма доступа нет. Она будет там копиться дальше. Это очень опасно, потому что накапливается та самая тревожность. И многие психологи, кстати, тоже работают через ИИ — и попадают в ту же ловушку. Анализ без проживания не дает результата.

Ловушка четвертая: он не распознает кризис

Самый серьезный риск состоит в том, что нейросеть может не распознать реальную сложность ситуации или острое состояние, за которым должен следовать не диалог, а срочная помощь специалиста.

«Цена такой ошибки всегда очень высока. Иногда это психическое здоровье, иногда — жизнь», — говорит эксперт.

ИИ не понимает, когда перед ним обычная грусть, а когда — глубокая депрессия или суицидальные мысли. И в критический момент он просто не сможет помочь.

ИИ — зло или годный инструмент в умелых руках?

Специалист считает, что ИИ может быть полезным инструментом. Как справочник, как дневник, как способ структурировать мысли в три часа ночи.

«Нейросеть — это неплохой инструмент, очень хороший. Опасность начинается там, где инструмент подменяет человека. Исцеление происходит только в живом контакте», — подчеркивает он.

Нервная система успокаивается рядом с другим спокойным человеком. Это нейрофизиология. Спокойствие передается через зеркальные нейроны. И этого не будет ни в одном алгоритме никогда.

Три причины, почему ИИ не заменит психолога

«У нейросети нет ответственности. Никакой. Ей все равно до вас. Она следует алгоритмам, и никакой ответственности за вашу жизнь и здоровье у нее нет», — отмечает эксперт.

Вторая причина — отсутствие любви. Наша нервная система стремится к двум вещам: уйти от боли или идти к любви.

«Нейросеть не понимает, как это — идти к любви. И никогда не сможет понять. Она будет помогать вам уходить от боли, но не приведет к любви. А это может сделать только человек», — утверждает Ягудин.

Третья причина — опасность рецидива. Эксперт рассказывает, что к его коллегам приходили пациенты, которых уже вывели из сложных состояний. Но они начинали общаться с нейросетью, и та помогала им вернуться обратно. В тот самый болезненный паттерн.

«Мозг может перекалибровать человека через нейросети. Это очень опасно. Нейропластичность работает в обе стороны», — предупреждает доктор психологических наук.

Консультант, но не помощник

Психолог признает, что ИИ может быть полезен для получения информации и первичной консультации. В сетях действительно больше данных, чем у нас в головах, и нейросети выдают их быстрее. И главное, что стоит запомнить: любой рост человека — это преодоление внутреннего сопротивления и внутреннего напряжения. Это всегда немного неудобно, немного тревожно. А нейросеть поможет вам остаться в этом напряжении и не принимать решений, уводя в бесконечные объяснения.

Разговаривать с нейросетью можно и нужно. Она помогает структурировать мысли, найти информацию, посмотреть на ситуацию под другим углом. Но если вам нужна настоящая помощь и исцеление, возвращаться нужно к себе. И к другому человеку. Потому что только человек может помочь себе подобному.