Когда «голова болит» у него: почему мужчины все чаще отказываются от секса

В семейной жизни часто встречается ситуация, когда муж намекает на интим, а жена отказывается по причине головной боли (мнимой или настоящей), усталости или по другим поводам. Но в современных реалиях все давно перевернулось. Теперь уже мужчины отказываются от секса.

Для женщины это всегда красная тряпка. В голове появляются тревожные мысли. В их числе: муж завел любовницу, охладел или вовсе хочет развестись. На самом деле эти мысли не всегда близки к истине. В чем кроются причины мужской головной боли и что с этим делать, разберем в статье.

Психологические причины

У мужчин возбуждение работает иначе, чем у женщин, но и он не всегда готов к действиям по первому щелчку. Мужское либидо может реагировать не только на внешние проблемы, но и на внутренние кризисы, и не обязательно физические. Основное:

Хроническая усталость. Звучит банально, но так и есть. Сексолог Мария Белан поясняет: «Нынешние цены, уровень экономики и скорость жизни приводят к тому, что если в семье работает только муж, он вынужден трудиться на двух-трех работах. Например, у одной моей знакомой муж уходит на работу в 7 утра и возвращается домой в 9-10 вечера, когда семья уже готовится ко сну. После 14 часов отсутствия дома, конечно, у него уже нет сил и на какую интимную связь. Единственный выход — отложить секс до выходных».

Отсутствие ресурса. На мужчин общество оказывает не меньшее давление, чем на женщин. Мужик постоянно «должен» жене, детям, свекрови, своим родственникам, начальству, коллективу и так далее. Эмоциональный прессинг и неспособность все это вывозить морально приводят к тому, что физически мужчина энергичен и бодр, но вот психологически не готов к процессу. Ему гораздо проще получить разрядку, посмотрев порноролик. Потому что с женой нужно взаимодействовать, а с картинкой нет.

Страх неудачи. Чаще всего встречается у молодоженов, но возможен и в длительной семейной жизни, если вдруг жена решила поэкспериментировать и попробовать что-то новенькое. «Мужское либидо — это основа его эго. Если осечка произошла однажды, он боится, что все последующие разы будут такими же. Мужчина, не способный удовлетворить женщину и перестает быть мужиком для самого себя. В некоторых случаях ему проще избегать близости, чем что-то поменять», — говорит сексолог.

Недовольство женой. Есть стереотип, что только женщины наказывают мужчин отсутствием секса. Но это не так. Если пара поругалась или давно потеряла эмоциональную связь, мужчина может отказываться от секса просто потому, что не хочет показывать жене, что она до сих пор желанная. Недовольство может быть и внешним видом жены, хотя здесь речь уже не идет о любящем мужчине. Любящий мужчина принимает свою женщину такой, какой она есть, даже если замуж он ее брал худой, а за брак она поправилась на 10 килограмм.

Если же супруг не вступает с вами в близкую связь в течение долгого времени, объясняет это разными причинами, но вы всегда слышите «нет», возможно, стоит посетить семейного психолога или сексолога. Вероятно, он чего-то не договаривает, или в паре давно назрел возник скрытый конфликт, который мешает мужу воспринимать вас как желанную женщину.

Физиологические причины

Несмотря на то, что мужская и женская физиология во многом отличаются, на либидо обоих полов влияют одни и те же факторы.

«Как и у женщин, у мужчин после сорока лет снижается выработка половых гормонов. Чем меньше в организме тестостерона, тем ниже желание. Но здесь есть нюанс. Если муж охладел к вам быстро, то дело не в гормонах. Уровень тестостерона снижается на протяжении нескольких лет», — поясняет Марина. В числе других причин:

— Алкоголь и курение. Спиртное негативно влияет на уровень тестостерона, а курение ухудшает состояние сосудов. В общем, обе вредные привычки старят организм и делают здоровье хуже. Если мужчина плохо себя чувствует, у него одышка, давление, похмелье или долгосрочные последствия от употребления веществ, конечно, ему будет не до секса.

Хронические заболевания. Боль в мышцах, суставах, внутренних органах сильно отвлекает от интимных мыслей. Постоянный дискомфорт внутри тела склоняет мужчину к мысли, что сегодня он не «на коне». Следовательно и к жене лезть не стоит.

Образ жизни. Постоянные переработки, некачественное питание или частое переедание в совокупности с низкой физической активностью тоже не располагают к продукции тестостерона. Мужчина будет чувствовать себя вялым, апатичным и вместо секса предпочтет полежать на диване перед телевизором.

Еще в продолжение темы о высоком давлении стоит отметить, что некоторые препараты, понижающие АД, негативно влияют на либидо. При долгосрочном приеме они тоже снижают уровень тестостерона.

«Если вы только начали замечать, что муж вас не хочет, не торопитесь с выводами. Причина может быть вовсе не в вас. Но проблема большинства женщин в том, что они автоматически переносят вину на себя. Отвергнутая женщина обижается, замыкается в себе, а иногда и пытается отомстить супругу. Некоторые, наоборот, устраивают скандалы, сцены ревности, чем только отталкивают от себя мужчину, который, может быть, нуждается в помощи», — говорит Мария.

Как исправить ситуацию

Вместо паники, обвинений в том, что он импотент и скандалов нужно просто разобраться в вопросе. Первое, что стоит сделать, снять с него те упреки и ярлыки, которые вы уже мысленно на него повесили. Проблема вовсе не в вашей внешности и, скорее всего, не в вас. Если этот мужчина живет с вами несколько лет, он знает вас как облупленную. И если вы ничего кардинально не меняли в своем поведении или внешнем виде, то проблема внутри мужчины. Но это не значит, что его за это надо гнобить. Приступим:

Начните разговор спокойно. Банальные фразы: «Я заметила, как ты сильно устаешь на работе». «В последнее время ты очень грустный». «У тебя пропал аппетит». «Скажи, чем я могу тебе помочь?» Они решают многие проблемы и дают мужу понять, что вы на его стороне, а не против.

После диалога переходите к делу, но не к самому интиму. Если ваш муж действительно сильно устает на работе или у него в жизни сложный период, возьмите часть задач на себя. Если обычно он забирает ребенка из садика, освободите ему полчаса времени и сделайте это сами. Не просите его лишний раз вынести мусор или купить картошку. Сделайте это по пути в садик. Дайте ему немного отдохнуть, сытно накормите, сделайте массаж.

В конце такого вечера муж будет очень вам благодарен, и, возможно, уже тогда случится интим. Но одного вечера не всегда достаточно. Хронически уставший мужик от такой заботы разомлеет и скорее всего уснет. И ничего страшного, пусть поспит.

Возможно, ему просто надоела рутина. Купите новое нижнее белье или эротичный короткий халатик. Предложите вместе посмотреть романтическое кино.

Если даже забота не помогла вернуть прежний уровень отношений, посоветуйте ему пройти чек-ап здоровья. Скажите, что переживаете за него, и начинайте с малого. Достаточно сдать базовые анализы на кровь и гормоны, чтобы увидеть проблему. И не рекомендуйте мужчине сразу бежать к сексологу или психологу. Большинство представителей мужского пола в нашей стране не воспринимают этих специалистов как врачей, и для них это просто развод на деньги.

Если у мужа хорошее состояние здоровья и он отдохнул, но все равно к вам не притрагивается, возможно, он действительно вас разлюбил и стоит поговорить на более серьезном уровне. Но в большинстве случаев качественный отдых и забота возвращают в пару былую романтику.