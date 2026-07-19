Стоит ли новой жене знакомиться с бывшей и что получается на практике

«Высокие, высокие отношения!» — эти слова героини «Покровских ворот», конечно, очень подходят под идиллическую картину дружбы между бывшим и новым мужем. Или между экс-супругой и нынешней. Нет никаких обид и желания отомстить, все чинно, благородно. Однако в жизни, как и в киносюжете, почти никогда не бывает так, как хотелось бы… Есть ли смысл дружить с бывшим партнером вашей второй половинки? Это «цивилизованные отношения» или все-таки что-то другое? Попробуем разобраться на примере наших героев.

Хотела – как лучше, а получилось…

- Я человек уравновешенный и с высокой самооценкой, поэтому, выйдя замуж во второй раз, сама предложила мужу установить хорошие отношения с его бывшей женой и ее новым супругом, - рассказывает Ира. — Та согласилась, и мы познакомились с ними и сыном мужа (после развода мальчик теперь живет с мамой и ее новым мужчиной). Посидели в кафе, вполне дружелюбно пообщались. Потом пару раз вместе ходили на шашлыки. Я была очень рада, что восьмилетний Тимофей не затаил обиду на ушедшего из семьи отца и продолжает с ним ладить. Отметила мудрость матери.

После удачно состоявшейся встречи Ира и отец ребенка, опять же по ее инициативе, стали регулярно приглашать мальчика у ним на выходные. Родная мама против не была.

Каждый раз Ира старалась сделать пребывание ребенка в их доме максимально комфортным. Готовила для него вкусные блюда, заказывала его любимую пиццу. Ему очень нравилось возиться с их собакой.

- Я даже попросила мужа купить приставку последней модели, чтобы Тимофей мог играть в свои любимые игры не только дома, но и у нас, - рассказывает Ира. – В общем, он всегда с такой радостью к нам приезжал. Все это я делала, чтобы и с мальчиком контакт наладить, и с его мамой, считая, что в современном обществе не должно быть токсичности, все должны коммуницировать цивилизованно. Но понимания я в итоге не получила...

Как вспоминает Ира, очень скоро бывшая жена ее супруга сменила дружелюбие на раздражение. А потом и вовсе позвонила с претензиями и обидами.

- В общем, чего я только от нее не услышала, - вздыхает Ира. – Оказывается, я хочу самоутвердиться и показать ей, что она плохая мать, а ее муж – плохой отчим. Тимофей, мол, все время рвется к нам, рассказывает, чем у нас дома лучше. Блюда ее критикует, огрызается, а когда мама его ругает, начинает угрожать, что уйдет жить к родному папе и «другой, доброй маме».

Разговор Иру очень расстроил, потому что, как она уверяет, цели принизить родную мать мальчика у нее не было. Она просто хотела понравиться ребенку, чтобы застраховать себя от конфликтов с прошлой семьей мужа. Однако у ее стараний получился обратный эффект – отношение с бывшей мужа и ее мужчиной испортились, и они даже начали настраивать ребенка против Иры и родного отца.

Хочет дружить, но принижает

- Меня так достала эта история с бывшим моей партнерши, - признается молодой врач-хирург Кирилл. – Дать бы ему по физиономии – да профессия не позволяет. Поначалу я по наивности решил, что мы с ним станем добрыми приятелями, даже советы по здоровью давал. Но дружбы не случилось.

С тех пор, как врач живет вместе со своей дамой сердца, ее бывший муж Артем не оставляет их в покое. Он не проявляет агрессии, и даже, наоборот, демонстрирует дружелюбие, но ведет себя очень навязчиво.

Например, когда Кирилл и его спутница собрались в отпуск, Артем, зная, что у того нет машины, приехал подвезти их до аэропорта.

- Мы с подругой собирались ехать на аэроэкспрессе – так экономнее. Выходим из дома – а у подъезда машина ее бывшего. Выскакивает, чемоданы у нас выхватывает, - с неприкрытым раздражением вспоминает Кирилл. – Да, он нам помог, от предложенных мною денег отказался, в общем, казалось бы, добрая душа. Но в то же время он меня мокнул лицом в лужу. Мол, ты – лузер, не смог своей девушке обеспечить трансфер.

Кирилл поясняет, что бывший постоянно попадается им на глаза – то в супермаркете их встретит (Артём живет рядом), то в парке, и каждый раз он не просто здоровается и проходит мимо, а начинает заводить с ними разговоры. Не стесняясь при этом напоминать подруге Кирилла какие-то эпизоды из их прошлой «счастливой» жизни.

- Ох, как же он меня раздражает, - морщится Кирилл. – И ведь формально ничего ему не предъявишь. Я как-то попытался поделиться своим возмущением с любимой – она меня не поддержала. Сказала, что я к Артему придираюсь, потому что ревную. Но это не ревность, а угроза безопасности нашим отношениям. Он меня в ее глазах постоянно принижает, обесценивает.

Внимание: конкуренция

Как лучше выстраивать отношения с бывшими? И вообще, общаться ли с экс-партнером любимого человека? Семейный психолог, психотерапевт Светлана Плешакова поясняет, что это одна из самых непростых тем.

- Если говорить в целом, важно смотреть, ради чего такое общение необходимо, - говорит эксперт. – Такие представления, как «всем дружить» или «категорически не общаться» - это крайности, киношные мифы. Если общих дел с бывшим партнером вашей второй половинки у вас нет – общаться и правда необязательно.

Но если у вашего супруга или супруги есть с этим человеком совместные дети или другие ситуации, требующие общения с вами, в этом случае это будет необходимостью, - продолжает эксперт. - Повторю, что нужно смотреть, какие тут задачи и цели. А еще - насколько закончены эмоциональные отношения с прошлым партнером. Одно дело – если их уже нет. Ну, была такая страница в жизни и закрылась. Тогда поддерживать отношения – нормально, ведь у вашего любимого человека была жизнь и до вас, и это необходимо понимать.

Психолог предупреждает, что при таком общении очень важно не вступать с бывшей (бывшим) ни в какую конкуренцию:

- Например, «Я лучший папа» или «Я лучшая мама, чем родная мать» – это ловушка, от которой проигрывают все. В этом случае начинаются подкуп, манипуляции, где сами дети уже незаметны. Конкуренция – это история про вашу внутреннюю самооценку, а не про реальность.

«Муж – за, бывшая – за, а меня – напрягло»

- Я замужем за дагестанским мужчиной, - рассказывает москвичка Светлана. - Да, это восток, философия многоженства у таких мужчин в заводских настройках, но в то же время я прекрасно понимаю, что на дворе XXI век. Мой муж не сексист, абсолютно современный человек, родился и вырос в мегаполисе, а не в дремучей деревне со средневековыми понятиями. Но и сторонником свободных отношений его тоже назвать нельзя. Он за традиционный брак, за общепринятые ценности. В общем, у меня нет поводов подозревать, что он хочет, чтобы я делила его еще с кем-то. Но…

Познакомились они на работе. Аслан сразу обозначил, что намерения у него серьезные. Сделал предложение. Светлана согласилась, они подали заявление в ЗАГС.

- В моем любимом человеке меня все устраивает, кроме его бэкграунда, - вздыхает невеста. – Дело в том, что у него есть бывшая семья – жена и две маленькие дочки. Но на самом деле эта семья не очень-то бывшая.

С первого дня знакомства Аслан заявил Свете, что со своей бывшей супругой (а развод, между тем, произошел за четыре года до новых отношений) он продолжает общение. Исправно платит алименты, дополнительно помогает жене деньгами, чинит ее бытовую технику, если та выходит из строя, они даже иногда переписываются в мессенджере. Они, дескать, хорошие друзья. На вопрос «А почему же вы тогда развелись?» Аслан ответил так: «У нас не было друг к дугу влечения и нам вместе оказалось скучно».

Подав со Светланой документы в ЗАГС, жених тут же поделился этим радостным событием с бывшей. И передал невесте ответ: «Тамара очень обрадовалась и хочет с тобой познакомиться. Она надеется, что вы станете подругами, будете ходить друг к другу в гости». И прибавил: «Видишь, как хорошо все складывается!»

- Меня такое предложение напрягло, - поясняет Светлана. – Зачем ей со мной общаться? Это было бы странно. А, может, она что-то замышляет? Но, что удивительно, Аслан считает, что это нормально. Мол, раз бывшая восприняла его решение жениться так положительно, то почему бы нам с ней не подружиться? Я как могу откладываю эту встречу, но в итоге мне не отвертеться – эта Тамара уже несколько раз мужу об этом напоминала. Что делать-то? И о чем мне вообще говорить на такой встрече?

Что кроется за дружелюбием

Как поступить, если бывшая или бывший вашей второй половинки из самых лучших побуждений хочет общаться, а вы не горите таким желанием?

- Прислушивайтесь к интуиции. Какие возникают эмоции, когда вы представляете такую встречу? В какой момент и из-за чего повышается тревога? Это поможет понять, в чем для вас сложность такой встречи, - советует Плешакова.

Очень часто на это накладывается своя история, и важно замечать, что именно включается, поясняет психолог. Важно учитывать и культурные особенности, и то, что если у вашего партнера есть в прошлом браке дети, общение все равно будет происходить. Семья – распадается, но детско-родительская система остается всегда, и партнерские отношения с бывшей супругой или супругом вполне могут быть.

Обоим партнерам в паре важно подумать: «Зачем? Почему бывший или бывшая хочет общаться? Какая у этого человека цель? Есть ли у такого поведения вторые смыслы? Не кроется ли за показной доброжелательностью пассивная агрессия или же упомянутая скрытая конкуренция.

- Кстати, бывает и так, что партнер даже спустя годы не может эмоционально отпустить свою вторую половинку, - поясняет психолог. - И тут важно об этом разговаривать, хотя новому партнеру и очень сложно это изменить. Не замалчивать, не заслуживать. «Пусть она (или он) увидит, что я лучше» - а именно говорить. Например, так: «Без обид, но я чувствую, что что твоя бывшая по-прежнему управляет нашей жизнью, портит тебе настроение. Ты с ней пообщался, отменил совместный поход в кино. Это так или нет?»

Но важно говорить это без наезда, без глубокой эмоциональной обиды и претензии, без слов «ты», а с позиции «я», уточняет эксперт.

«Подруга» из соцсетей

- Я человек миролюбивый, никогда ни с кем не дралась, но тут уж пришлось защищаться, - рассказывает москвичка Настя. – Бывшая жена моего Павла, Таня, просто какой-то монстр, и я считаю, что она опасна. Мы с мужем женаты третий год, и каждый божий день она мониторит наши соцсети и обязательно оставляет свои реакции.

Настя рассказывает, что через пару недель после свадьбы ей поступил запрос от Тани с предложением дружбы. Она его приняла, потому что тогда еще не знала, кто эта девушка. Незнакомка начала усиленно лайкать ее фотографии, а потом написала: «Привет! Ты очень красивая и позитивная, давай дружить». Настя рассказала об этом супругу – тогда-то он и сообщил ей, кто это так жаждет наладить с ней контакт.

- Мне это не понравилось, я удалила его бывшую из друзей, - поясняет она.- Только вот супруг не хочет блокировать аккаунт бывшей, потому что у них общий ребенок, и ему важно поддерживать с мамой дочки хорошие отношения. А та и рада – под каждым постом, где мы с мужем вместе, ставит сердечки или другие недвусмысленные эмодзи.

Видя переживания жены, супруг не раз пытался поговорить с бывшей, но та заверяет, что ее комментарии не несут романтической окраски в его сторону. Мол, сердечки она ставит «по дружбе».

- Ну вот один раз я и не сдержалась, - признается Настя. – После очередной порции восторженных комментариев и сердечек я поехала к его бывшей, разговор не получился, потому что она строила из себя святую наивность, и я вцепилась ей в волосы. Хорошо хоть, что нас тут же разняли соседи. Да, я действовала в состоянии аффекта. Но меня можно понять – я жду ребенка, настроение нестабильное.

Настя понимает, что в ее положении волноваться и, тем более, совершать такие необдуманные поступки нельзя. Например, после вышеупомянутой потасовки у нее начались тянущие боли внизу живота, и ее чуть не положили в больницу на сохранение. Но она оправдывает себя тем, что просто не видит выхода из сложившейся ситуации. Во всех соцсетях ее мужа, а значит, и ее тоже преследует бывшая. И с какой целью – неизвестно.

Лучше заблокировать

Что делать, если партнер или партнерша достает в социальных сетях якобы «из добрых намерений»?

Лучше действовать по ситуации, но при этом всегда поддерживать своего партнера. По возможности игнорировать навязчивую бывшую (или бывшего) и, если есть возможность, все-таки заблокировать, ведь речь идет о нарушении личных границ.

- Бывает, что прошлые отношения эмоционально не завершены, экс-партнера «триггерят» счастливые отношения мужа и жены (естественно, не от хорошей жизни). В этом случае вместо того, чтобы строить свою жизнь и искать новых отношений, он следит за отношениями бывшего или комментирует соцсети его жены, - поясняет Светлана Плешакова.

В подобной ситуации эксперт советует паре по возможности вместе обсудить ситуацию по принципу «наблюдать и спрашивать», поделиться друг с другом своими эмоциями. Не разделяться и не домысливать что-то свое.

Между тем психолог предупреждает, что навязчивое общение бывшего или бывшей может быть опасным – известны случаи, когда экс-ухажеры наносили своим прошлым женщинам или девушкам увечья. Но даже безобидная общительность, которая не несет под собой какого-то преступного умысла, может разрушить отношения.

- Если общение уже происходит, помните, что только вам выбирать, как ваши отношения строятся, - говорит Светлана Плешакова. - Прислушивайтесь к себе. Конечно, человек может не желать вам ничего плохого, и если смотреть на все под критическим углом, всегда можно найти, к чему придраться. Тем не менее, важно не оставлять любые сомнения совсем без внимания и обсуждать их со второй половинкой.

Мужчине, у которого есть «добрая» бывшая, нужно правильно выстроить иерархию, не оглядываться постоянно назад, а здоровым образом находиться в текущих отношениях. Сказав себе: они для меня самые важные. А его женщине – выстроить с бывшей супруга ровные, спокойно-доброжелательные отношения. Но прежде всего, решая, общаться или нет с бывшим своего мужа, задать себе вопрос: «Зачем?».