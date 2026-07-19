Нейробиологи выяснили, почему даже взрослым людям необходимо играть

Традиционно общество считает игру исключительно детским занятием, которое помогает ребенку развиваться и познавать окружающий мир. Однако исследования ученых доказали, что базовая потребность в игровом процессе никуда не исчезает с возрастом. У взрослых людей осознанное увлечение играми эффективно снижает уровень стресса, вызывает мощные положительные эмоции и помогает выстраивать доверительные социальные связи, пишет Psychology Today.

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Почему людям приходится скрывать свои увлечения

В дикой природе игровая активность важна для выживания. Например, биологи выяснили, что у детенышей бурых медведей высокая тяга к играм прямо предсказывает большую вероятность благополучно дожить до зрелого возраста. У людей этот инстинкт работает схожим образом, но после наступления совершеннолетия человек сталкивается с социальными ожиданиями. Общество требует от взрослых продуктивного и исключительно рационального поведения, которому веселье и дурачество как будто полностью противоречат.

Из-за этого давления люди начинают маскировать свои желания под социально приемлемыми ярлыками вроде профессионального спорта, фитнеса или интеллектуальных соревнований. Многие испытывают сильную неловкость, если окружающие застают их за непосредственным развлечением. Человеку приходится придумывать логичные оправдания для своего хобби. Сборку сложной модели поезда или конструктора вместе с ребенком взрослые часто преподносят как качественное времяпрепровождение с семьей, хотя на самом деле они просто получают искреннее удовольствие от самого процесса сборки игрушки.

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Секретные механизмы в древних отделах мозга

Наука долго не могла дать точное определение феномену игры. Исследователи поняли, что ее нельзя описать просто как набор конкретных действий. Если человека насильно заставить участвовать в викторине, квесте или настольной игре, он начнет испытывать скуку, раздражение и стресс. Настоящая игра всегда добровольна и приносит чистую радость от участия, независимо от того, развлекается ли человек в одиночку, в компании друзей или на онлайн-платформах.

Знаменитый нейробиолог Яак Панксепп посвятил свою карьеру изучению инстинктов и сделал важное открытие. Во время экспериментов с лабораторными крысами он заметил, что грызунам нравится, когда их щекочут. Животные раз за разом возвращались к руке исследователя и издавали ультразвуковой писк, который ученые назвали аналогом человеческого смеха.

Серия тестов показала, что за игровое поведение отвечают древнейшие подкорковые отделы головного мозга. Если молодых крыс полностью лишали возможности общаться и играть с сородичами, в будущем они страдали от серьезных нарушений психики и не могли адаптироваться в стае.

Как сохранить психическое здоровье

Биологические потребности невозможно отменить или вычеркнуть из программы развития организма по мере старения. Потребность в игре стоит в одном ряду с базовыми нуждами в безопасности, пище или сне. Именно этот скрытый внутренний стимул заставляет мужчин и женщин покупать настольные игры и проходить квесты.

Игровые механики позволяют человеку накопить ценные физические, ментальные и социальные ресурсы, которые необходимы для полноценной и счастливой жизни. Врачи рекомендуют воспринимать выводы ученых как официальное разрешение тратить свободное время на легкомысленные, но приносящие радость дела. Достаточно найти занятие, которое приносит удовольствие, без оглядки на чужое мнение, ведь умение играть — это признак не инфантильности, а здоровой психики.