Отпуск, ремонт и его мама: как проверить отношения на прочность перед свадьбой

Большинство россиян допускают, что первая совместная поездка может привести к разрыву отношений. Такое мнение высказали 97 процентов участников опроса, проведенного сервисами по бронированию туров и онлайн-знакомств. Многие психологи называют путешествие одним из способов «проверить» отношения. Какие еще стресс-тесты можно устроить себе и партнеру, выясняла «Вечерняя Москва».

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«Горячие» туры

Первый совместный отпуск можно рассматривать как способ обнаружить скрытые недостатки партнера. Тревожными звоночками во время такой поездки становятся постоянные жалобы, финансовые споры и злоупотребление спиртным, разные взгляды на досуг. Отдых вдвоем — это тренировка общего быта, только в более приятных обстоятельствах. И это способ без спешки и посторонних мыслей понаблюдать за партнером. Если он игнорирует ваши желания, не может идти на компромисс, задумайтесь: точно ли вы готовы терпеть такое всю жизнь?

Специалисты говорят, что совместная поездка будет полезна через четыре-шесть месяцев после начала отношений. В отпуске, по словам психолога Антона Кузнецова, человек хочет расслабиться. Он не желает напрягаться, притворяться. То есть, скажем, если у него есть проблемы с алкоголем, он их не сможет скрыть, даже пытаться не будет.

К сожалению, когда человек расслабляется, он показывает не только свои положительные качества. Его истинное лицо может отпугнуть партнера, — говорит Антон. — Иногда отталкивают довольно неожиданные вещи. Я встречал пару: после свадьбы они летели отдыхать на тропические острова. Девушка до этого путешествия мне с восторгом рассказывала, какая у нее была свадьба, какой муж замечательный. А концу отпуска призналась, что, наверное, все-таки решит с ним развестись. По какой причине? Он не умеет ее красиво фотографировать.

Остерегайтесь ремонта

Ремонт — один из самых стрессовых этапов в жизни пары. Психологи полагают, что начинать его стоит не ранее чем через 12–18 месяцев отношений. Тем, у кого все только начинается, ремонт противопоказан. Но и они могут устроить себе легкую проверку — просто походить по мебельному магазину с намерением выбрать какую-то одну вещь для дома. Разница вкусов проявит себя. И если на выходе партнеры из-за этих различий не поссорятся и не разойдутся, можно будет считать, что отношения тест выдержали.

Будем знакомы

Начиная встречаться, многие пары забывают обо всем на свете, проводят время только вдвоем. Но так бывает сложно понять, как партнер ведет себя с теми, кого знает давно. Так что знакомство с друзьями дамы сердца или возлюбленного — полезный опыт. Очень важно повидаться и с родственниками партнера. Хотя встреча с ними часто превращается в настоящий экзамен.

Допустим, девушка начинает предъявлять парню претензии из-за того, что его мама к ней как-то не так относится, — приводит пример Антон Кузнецов. — Но какая, в сущности, разница?

Не поссорились — значит, все нормально. Но нет, мы хотим, чтобы нас обожали. Мы ждем этого от родственников партнера. Еще мы ждем от своей половинки, чтобы она понравилась нашим родителям. А если с этим не срослось, ценность партнера вдруг падает. Знакомство с родителями, по мнению психологов, паре лучше заводить через три-шесть месяцев после начала отношений.

Испытания повсюду

Испытания на вашем пути будут возникать постоянно, — уверен Кузнецов. — Вы пошли на вечеринку вдвоем? Отправились в поход? Решили пожить вместе? Все это — испытания.

Как показывает опыт, мало кто их выдерживает. Люди расстаются. И происходит это в первую очередь из-за ожиданий. К себе мы относимся снисходительно, свои недостатки принимаем. Зато чужие не выносим. Психологи часто оказываются, так сказать, в эпицентре «бури» и хорошо знают, какие мелочи могут разрушить отношения, брак.

Люди приходят с очень странными проблемами. Например, женщина говорит: «Я хочу развестись, потому что муж скучный. Да, он хороший отец, но мне с ним уже неинтересно», — делится опытом Кузнецов. — Вот скажите, как взять взрослого человека и сделать его счастливым: чтобы он улыбался, был довольным? Как постоянно угождать ему и радовать, время от времени тормошить, чтобы ему было не скучно от хорошей жизни? Это, знаете, не каждый аниматор сможет. В общем, многие отношения обречены. Если вы не хотите, чтобы и ваш союз распался, надо вести себя как-то по-особенному: особенно терпеливо, особенно снисходительно, особенно эмоционально. Не ролики смотреть о том, как правильно строить отношения с мужем, а думать своей головой, смотреть на партнера, пытаться его понять, потому что все люди разные.

ДРУГИЕ СОВЕТЫ

Обычно пары действуют по одним и тем же сценариям: сегодня они заказывают пиццу, завтра сходят в кино, послезавтра посмотрят сериал дома, и так раз за разом. Чтобы понять, как человек справляется с неожиданностями, как действует в стрессовых ситуациях и вне своей зоны комфорта, надо отказаться от этой рутины и заняться чем-то новым: сходить в поход, записаться в волонтеры…

Будущие супруги не обязательно должны быть копиями друг друга. Однако лучше, если их основные ценности совпадают. Надо поговорить о них, пока отношения не зашли слишком далеко. Вопросы религии, карьеры, семьи, финансов и политики могут вызывать серьезные споры, после которых даже видеть друг друга не захочется. Будьте честны с собой и партнером, решите, с чем вы готовы мириться, а с чем — нет.

Всем известный способ проверить отношения — пожить вместе. Главное — сделать это своевременно, точно не в первые пару месяцев после знакомства. В это время у влюбленных бушуют гормоны и хочется показывать себя с лучшей стороны. А дома слетают все маски, и может оказаться, что человек на деле другой. Такой резкий переход от ожидания к реальности явно на пользу отношениям не пойдет.

Еще один совет для пары — завести питомца. Уход за ним может много рассказать о характере человека. Способен ли он взять на себя ответственность? Понимает ли, сколько хлопот добавится, готов ли разделять их — или считает, что это не его обязанность? Выполняет ли данные обещания или забывает о них? Предлагает ли помощь или ждет, когда его об этом попросят? Домашние животные непредсказуемы: они могут испортить вещи, заболеть, потеряться. Такие стрессовые ситуации дают возможность увидеть партнера в ином свете. Забота об общем деле покажет, какая из двух людей получается команда.

КСТАТИ

Согласно результатам недавнего опроса, самой веской причиной для расставания жители страны считают измену (47% опрошенных). В топ-5 списка также вошли регулярный обман партнера (40%), разные интересы по жизни (25%), отсутствие эмоционального влечения (21%) и финансовые проблемы (20%).

Психологи утверждают, что мужчины любят свою бывшую всю жизнь. У 60 процентов парней есть «та самая», после которой ни одни отношения уже не кажутся такими яркими. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Марианны Абравитовой, действительно ли мужчины всю жизнь любят бывшую и как это портит отношения с другими женщинами.