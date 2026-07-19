Психологи раскрыли, какая женская фигура самая привлекательная для мужчин

Исследование психологов из Университета Бар-Илан (Израиль) показало, что мужское восприятие женского тела устроено сложнее, чем принято считать. Оказалось, что при оценке размера тела женщины мужчины следуют строгой иерархии: сначала смотрят на торс, затем на ноги и только потом на руки. Хотя представления о «женском идеале» у всех испытуемых различались, наиболее привлекательными признавались фигуры с тонким торсом и низким соотношением талии и бедер. Статья опубликована в Journal for Person-Oriented Research.

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Как мужчины оценивают размер тела

В эксперименте приняли участие 64 мужчины в возрасте от 21 до 67 лет. Им предлагали рассортировать восемь карточек с изображениями женских фигур. Особенность этих изображений заключалась в том, что исследователи с помощью графических редакторов скомбинировали части тел разной комплекции: например, тонкий торс могли соединить с крупными ногами и руками среднего размера.

Когда участников просили расположить изображения от самого худого к самому полному, их ответы демонстрировали поразительное единодушие. Анализ показал четкую иерархию: мужчины в первую очередь обращали внимание на торс, затем на ноги и только в последнюю очередь — на руки. Эта закономерность соблюдалась у всех испытуемых без исключения: сначала они оценивали все варианты с тонким торсом, сортируя их по размеру конечностей, и лишь затем переходили к изображениям с крупным торсом.

Что мужчины считают привлекательным

Однако когда те же самые карточки нужно было расставить по степени привлекательности, картина кардинально изменилась. Из 64 участников исследователи зафиксировали 62 уникальные последовательности ранжирования. Иными словами, почти каждый мужчина имел собственное представление о том, какая фигура красива, и эти представления не совпадали друг с другом.

Тем не менее, в оценках обнаружились и общие точки соприкосновения. Крайние варианты — очень худое тело и очень крупное тело — участники единодушно признавали наименее привлекательными. В качестве фаворитов чаще всего выбирались изображения с тонким торсом, ногами среднего размера и руками любой комплекции — тонкими или крупными. Именно такие комбинации создавали выраженный силуэт «песочных часов» с низким соотношением талии и бедер.

По словам авторов работы — Ревиталь Наор-Зив, Яарит Амрам-Вейц и Джозефа Гликсона, — полученные данные свидетельствуют о том, что мужское восприятие устроено иерархически: при оценке размера тела действуют жесткие алгоритмы, тогда как восприятие красоты остается глубоко индивидуальным. Именно поэтому стройная фигура вовсе не гарантирует высокой оценки привлекательности: то, что делает тело красивым в глазах конкретного мужчины, зависит от множества субъективных факторов.