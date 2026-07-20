Психолог рассказал, как любовь превращается в ненависть

Народная мудрость гласит, что от любви до ненависти один шаг. Однако в действительности их гораздо больше. Почему же мы начинаем ненавидеть тех, кого вчера страстно любили? И, самое главное, возможен ли путь в обратную сторону – от ненависти к любви? Разобраться в этом мы попросили московского психолога, руководителя Центра психологической поддержки бизнеса и семьи «5 ДА!» Марину Морозову.

Дорога к ненависти

Первый шаг. Влюблённость

Это период, который всегда вспоминается с удовольствием и ностальгией. Свидания, ухаживания, первые поцелуи. Все мысли заняты только объектом влюблённости, а от одного взгляда на него начинает бешено колотиться сердце. Хочется только одного – никогда не разлучаться.

Избранник представляется самым лучшим на свете, мысль о наличии у него недостатков даже в голову не приходит. По сути, мы видим его таким, каким хотим видеть.

«Мы смотрим на своего избранника через розовые очки. Этот взгляд через розовые очки как раз и является причиной того, что рано или поздно идеал любимого человека начинает разрушаться», – объясняет Марина Морозова.

Шаг второй. Привычка

Постепенно мы привыкаем к любимому человеку, как привыкали бы к комнате, если бы долго в ней находились. То, что вы вместе, воспринимается уже не как высшее счастье, а как нечто само собой разумеющееся. Вы изучили привычки и вкусы избранника. Он всё меньше и меньше напоминает сказочного принца на белом коне – вы видите его таким, какой он есть на самом деле. Отношения ровные и предсказуемые.

Многие считают привычку бесславным концом любви. Однако на деле это совсем не так.

«Привычка – это тоже любовь. Только один из этапов любви, – заверяет Марина Морозова. – Одна из её ипостасей – более спокойная, размеренная. На человека в это время мы смотрим уже без розовых очков, через привычные стёкла, и видим его таким, какой он есть».

Шаг третий. Ожидание

Но, окончательно привыкнув к избраннику, мы обнаруживаем, что таким, какой он есть на самом деле, любимый нас не очень-то и устраивает. Раньше мы всё-таки, даже признавая, что он не очень похож на принца, рассчитывали, что в будущем это сходство усилится. И любимый научится зарабатывать, сделает карьеру ну или просто останется таким же романтиком, как раньше. Теперь же очевидно, что, скорее всего, этим надеждам не суждено оправдаться. Появляется чувство лёгкой неудовлетворённости.

«В результате каждый из партнёров начинает замечать, что чего-то важного и желаемого он недополучает или не получает вовсе», – объясняет Марина Морозова.

Шаг четвёртый. Разочарование

После того как окончательно становится ясно, что избранник не оправдывает возложенных на него ожиданий, наступает период разочарования. Постепенно начинает казаться, что любимый изменился в худшую сторону.

«Хотя на самом деле он остался таким, какой есть, просто поменялось наше восприятие. Мы начинаем смотреть на своего избранника уже через чёрные очки, перестаём замечать в нём положительные качества и видим только недостатки», – объясняет психолог.

Начинаются скандалы, ссоры, упрёки. Недовольство друг другом растёт как снежный ком и в итоге может привести к последнему этапу в отношениях.

Шаг пятый. Ненависть

Основополагающее чувство на этом этапе – раздражение. И даже плюсы, которые есть у избранника, через призму чёрных очков уже становятся минусами.

«Даже то, что раньше умиляло, начинает раздражать. Например, улыбка спутника жизни раньше казалась светлой и милой, а теперь кажется ехидной и неискренней», – объясняет Марина Морозова.

Постоянное раздражение потихонечку перерастает в ненависть.

Путь от любви до ненависти закончен.

Тормозной путь

Чтобы вовремя затормозить и не дойти до той стадии, после которой возврат к любви невозможен, нужно:

1. Задуматься

Чтобы избежать разочарований в отношениях, советует психолог, нужно ещё в самом начале пути, при выборе партнёра, понять, что ты хочешь получить от любовных отношений, хорошо узнать другого человека и определить, способен ли он дать тебе то, чего ты хочешь.

«Большинство из нас выбирает партнёра неосознанно, так как мы плохо представляем себе, чего хотим. Что плыло, то и приплыло к нам. А когда спадают розовые очки, оказывается, что рядом с нами совсем не тот человек, который нам нужен,» — объясняет Мария Морозова.

2. Снизить ожидания

Любые ожидания рано или поздно приводят к разочарованиям. А чем меньше ждёшь, тем больше получаешь, объясняет психолог. Так что в первую очередь нужно снизить ожидания и претензии – это те же ожидания.

3. Видеть хорошее

Нужно стараться ценить то, что есть в партнёре хорошего, уметь видеть его плюсы. И акцентировать внимание на этих плюсах, а не на минусах, которые есть у каждого человека.

4. Найти общий язык

Конечно, хорошо, если люди с самого начала говорили на одном языке. Тогда его надо просто попытаться вернуть. Если же вы с самого начала говорили на разных языках, возможно, даже не осознавая этого, придётся учиться этот общий язык искать.

«Перестаньте спорить. Чтобы найти общий язык с человеком, надо учитывать его убеждения, принципы и так далее. Постарайтесь пореже противоречить и почаще соглашаться с ним. Конечно, свою точку зрения тоже надо высказывать. Но сначала надо выслушать другого человека, а потом уже аргументированно высказать своё мнение», – советует психолог.

Обратное направление

Путь от ненависти к любви действительно возможен. Хотя и чрезвычайно труден.

«Проще вернуть с разочарования, ещё легче – с ожидания. Но есть этап, следующий после ненависти, называется «порог любви». С него не вернёшь отношения», – предупреждает Марина Морозова.

Да многие люди на этом этапе, как правило, уже и не хотят вкладывать силы и энергию в улучшение отношений.

«Ведь любовь – это костёр. И чтобы он горел, его нужно постоянно подпитывать поленьями. Мы этого часто не делаем. Мы думаем, что костёр будет гореть сам по себе, и пускаем отношения на самотёк», – объясняет эксперт.

Чтобы поддерживать огонь, нужно постоянно вкладываться в отношения.

«Для того же, чтобы разжечь уже потухший костёр, нужно убрать претензии, попытаться понять другого человека, увидеть его ценность, – советует Марина Морозова. – Показать, что ты ценишь и понимаешь его».

Другое дело, что люди, которые уже прошли этот путь от любви до ненависти, как правило, именно на это и не способны.

«Иначе они и не оказались бы на этом этапе», – считает эксперт.

Для того же, чтобы научиться принимать другого человека, нужно обязательно научиться самого себя принимать таким, какой ты есть, научиться себя ценить, любить, уважать.

И очень важна мотивация, желание продолжить шагать по жизни именно с этим человеком.

«Если человек тебя совсем не устраивает и ради него не хочется ничего менять, тогда зачем тебе нужны эти отношения, – стоит с ним расстаться», – советует Марина Морозова

…Путь от любви до ненависти занимает всего пять шагов… И остановиться на полпути порой оказывается очень сложно. Но лучше всё-таки вовремя притормозить, чем потом пытаться одолеть путь в обратную сторону.