Врач объяснил причину ощущения падения во сне

Врач общей практики Амир Хан объяснил, почему человеку может сниться падение, после которого он вздрагивает и просыпается. Объяснение специалиста опубликовало издание Daily Mirror.

© Lenta.ru

По словам доктора, это ощущение называется гипническим рывком. Когда человек начинает засыпать, мышцы расслабляются, но иногда мозг ошибочно воспринимает это как падение и посылает телу сигнал.

«Это совершенно нормально и совершенно безвредно», — подчеркнул Хан.

Он добавил, что некоторые ученые считают такую реакцию древним защитным рефлексом, который помогал не упасть с дерева во время сна.

Хан отметил, что гипнические рывки чаще возникают при стрессе, сильной усталости и употреблении кофеина перед сном. По данным специалистов по сну, на которых он сослался, с этим явлением хотя бы иногда сталкиваются около 60–70 процентов людей. Чтобы снизить вероятность таких вздрагиваний, врач рекомендовал соблюдать режим сна, избегать вечером кофеина и интенсивных тренировок, а также уменьшать уровень стресса.

Ранее Хан назвал основные причины потливости по ночам. По его словам, иногда симптом могут вызвать онкологические заболевания, но чаще причиной являются инфекции, апноэ во сне, заболевания эндокринной системы или гормональные изменения.