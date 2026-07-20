Уткотерапия, трэш-комнаты и альпаки: необычные рецепты борьбы со стрессом

Российские туристы сотнями летят во Вьетнам, чтобы их пощипали утки. И это не развлечение, а психологическая разгрузка. Как уверяют местные, такая процедура стимулирует нервные окончания и усиливает кровообращение. Кортизол падает, эндорфины переполняют. Уткотерапия и другие экзотические способы борьбы со стрессом — маркетинг или настоящий рецепт хорошего настроения? Специальный корреспондент «МИР 24» Алена Касаткина разбиралась, как сохранять душевную гармонию.

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«Существуют разные виды стресса. Если он еще не достиг критической фазы, его, конечно, нужно сбросить. Для этого есть разные виды терапий. Есть и такая, где нужна кувалда, защитная маска и несколько предметов, которые вам не жалко», — рассказала журналист.

Так называемые трэш-комнаты. Там люди могут вымещать накопившийся негатив на манекене и даже выяснять семейные проблемы, разбивая посуду. Выпускать пар таким образом в Москве стоит от пяти тысяч рублей за полчаса.

«У кого-то что-то накипело, какие-то жизненные проблемы. Кричали, орали, клеили фотографии на манекен, избивали», — поделился администратор трэш-комнаты Виталий Новиков.

Это лишь один из способов улучшить свое настроение. Если не помогает, нужно продолжать работу над собой. Длительное психическое напряжение приводит к реальным физическим проблемам.

«Грамотные гастроэнтерологи, грамотные кардиологи, терапевты ходят, обучаются, назначают антидепрессанты, многие направляют к психиатру», — пояснил психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

Если специалисты не ставят диагноз, работать с собой придется самостоятельно. Как и мышцы, психика нуждается в тренировке и дисциплине.

«То, что теряется интерес, — это правда. Ничего не хочется и не можется — это тоже правда. При этом только дурные привычки, не более того. Посмотрите — ходят по улицам такие "умершие". Это те, кто заигрался в эти детские игры. И вместо того, чтобы поправлять жизнь, заботиться о себе, о близких, о деле, о дорогих, они эту стресс-терапию несчастную делают», — отметил ректор Университета практической психологии Николай Козлов.

Во Вьетнаме туристам предлагают уткотерапию — процедуру, во время которой человека укладывают на землю, засыпают зерном и выпускают на него стаю гусей. Они клюют корм, заодно задевая кожу. «Чем бы ни тешились, лишь бы улыбались», — говорят психиатры, глядя на такой вид релакса.

«А мне, чтобы начать улыбаться, хватило общения с кроликами. Их жизнь — образец спокойствия и наслаждения», — отметила корреспондент.

«Они на расслабоне. Если хотят — подходят. Есть домик-укрытие, где можно спрятаться. Ведут свой прекрасный образ жизни», — рассказал администратор парка альпак Евгений Еремин.

Альпаки тоже считают, что решить все их проблемы может стаканчик с угощением.

«Добрые, нежные и безвредные для человека. У них очень хорошая память, и очень быстрая реакция на морковку», — поделился Евгений Еремин.

Специалисты напоминают: хорошее настроение важно, но, чтобы было проще бороться со стрессом, начинать нужно с качественного сна и соблюдения режима.