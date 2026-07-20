Уткотерапия, трэш-комнаты и альпаки: необычные рецепты борьбы со стрессом
Российские туристы сотнями летят во Вьетнам, чтобы их пощипали утки. И это не развлечение, а психологическая разгрузка. Как уверяют местные, такая процедура стимулирует нервные окончания и усиливает кровообращение. Кортизол падает, эндорфины переполняют. Уткотерапия и другие экзотические способы борьбы со стрессом — маркетинг или настоящий рецепт хорошего настроения? Специальный корреспондент «МИР 24» Алена Касаткина разбиралась, как сохранять душевную гармонию.
«Существуют разные виды стресса. Если он еще не достиг критической фазы, его, конечно, нужно сбросить. Для этого есть разные виды терапий. Есть и такая, где нужна кувалда, защитная маска и несколько предметов, которые вам не жалко», — рассказала журналист.
Так называемые трэш-комнаты. Там люди могут вымещать накопившийся негатив на манекене и даже выяснять семейные проблемы, разбивая посуду. Выпускать пар таким образом в Москве стоит от пяти тысяч рублей за полчаса.
«У кого-то что-то накипело, какие-то жизненные проблемы. Кричали, орали, клеили фотографии на манекен, избивали», — поделился администратор трэш-комнаты Виталий Новиков.
Это лишь один из способов улучшить свое настроение. Если не помогает, нужно продолжать работу над собой. Длительное психическое напряжение приводит к реальным физическим проблемам.
«Грамотные гастроэнтерологи, грамотные кардиологи, терапевты ходят, обучаются, назначают антидепрессанты, многие направляют к психиатру», — пояснил психиатр-нарколог Алексей Казанцев.
Если специалисты не ставят диагноз, работать с собой придется самостоятельно. Как и мышцы, психика нуждается в тренировке и дисциплине.
«То, что теряется интерес, — это правда. Ничего не хочется и не можется — это тоже правда. При этом только дурные привычки, не более того. Посмотрите — ходят по улицам такие "умершие". Это те, кто заигрался в эти детские игры. И вместо того, чтобы поправлять жизнь, заботиться о себе, о близких, о деле, о дорогих, они эту стресс-терапию несчастную делают», — отметил ректор Университета практической психологии Николай Козлов.
Во Вьетнаме туристам предлагают уткотерапию — процедуру, во время которой человека укладывают на землю, засыпают зерном и выпускают на него стаю гусей. Они клюют корм, заодно задевая кожу. «Чем бы ни тешились, лишь бы улыбались», — говорят психиатры, глядя на такой вид релакса.
«А мне, чтобы начать улыбаться, хватило общения с кроликами. Их жизнь — образец спокойствия и наслаждения», — отметила корреспондент.
«Они на расслабоне. Если хотят — подходят. Есть домик-укрытие, где можно спрятаться. Ведут свой прекрасный образ жизни», — рассказал администратор парка альпак Евгений Еремин.
Альпаки тоже считают, что решить все их проблемы может стаканчик с угощением.
«Добрые, нежные и безвредные для человека. У них очень хорошая память, и очень быстрая реакция на морковку», — поделился Евгений Еремин.
Специалисты напоминают: хорошее настроение важно, но, чтобы было проще бороться со стрессом, начинать нужно с качественного сна и соблюдения режима.