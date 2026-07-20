Женщинам назвали главные ошибки во время орального секса

Сексолог Олеся Мелехина рассказала, какие ошибки женщины часто совершают во время орального секса. Пост об этом специалистка опубликовала в своем канале в Telegram.

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Одной из распространенных ошибок сексолог назвала слишком глубокое проникновение, так как оно может вызвать рвотный рефлекс. В их число Мелехина также включила напряжение мышц языка, неправильный наклон головы, попытки дышать при перекрытом проходе в носоглотке и сильный страх возникновения неприятных ощущений, так как он тоже провоцирует рвотный рефлекс.

Сексолог добавила, что во время орального секса женщинам важно расслаблять мышцы лица и шеи. Кроме того, она порекомендовала следить затем, чтобы в процессе было достаточно увлажнения.

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