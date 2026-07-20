Как соцсети вызывают у молодых людей «кризис ранней взрослости»

В сети активно обсуждают, что мужчины сталкиваются с кризисом среднего возраста уже в 30 лет вместо положенных 40. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертами и выяснила подробности.

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Сегодня молодые люди действительно рано начинают сомневаться в выбранном пути. Однако психологи объясняют: в 30 лет это, вероятнее всего, не кризис среднего возраста, а кризис ранней взрослости.

«Многие к этому возрасту уже ожидают от себя финансовой стабильности, карьеры, семьи и жилья. Но реальность часто не совпадает с ожиданиями. Это вызывает тревогу, возникает ощущение, что человек отстает от жизни. Он по-новому смотрит на свои цели», — объяснила психолог и публицист Катерина Молния.

Сам же кризис среднего возраста все же наступает ближе к 40 годам. Тому, что мужчины ощущают неудовлетворенность жизнью, потерю прежних ориентиров, способствуют экономическая нестабильность, высокая конкуренция в разных сферах жизни и сравнивание себя с другими в соцсетях.

«Говорить, что кризис среднего возраста "помолодел", было бы некорректно. Скорее, этапы взросления растянулись. Поэтому кризис в 28–30 лет — это чаще кризис самоопределения, а не классический кризис среднего возраста, когда оцениваешь свой путь», — заключила психолог Катерина Молния.

Прямая речь

Алина Солдатенкова, психолог частной практики:

«Сегодня мужчины гораздо раньше начинают сравнивать себя со сверстниками, оценивая карьеру, доход, семью и уровень жизни. Во многом это связано с быстрым развитием социальных сетей. Кроме того, эмоциональное выгорание и проблемы со здоровьем у некоторых возникают уже в относительно молодом возрасте, что также влияет на ощущение кризиса».

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