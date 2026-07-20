Ученый объяснил, зачем люди встречаются с нейросетями

Доцент Сошников: люди строят отношения с ИИ из-за сложностей общения с людьми
Люди строят отношения с нейросетями, потому что ИИ натренирован на вежливое общение, на «угождение» собеседнику. Такое общение приводит к тому, что человек перестает справляться с дискомфортом реальных отношений, где есть конфликты и несовпадения, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры 806 «Вычислительная математика и программирование» МАИ Дмитрий Сошников.
«У нас появился бесплатный и при этом внимательный собеседник, общаться с которым намного легче, чем с людьми. Окружающие часто ведут себя непредсказуемо, с ними приходится выстраивать связи, принимать риск быть отверженным, испытывать разочарование от обманутых ожиданий. С нейросетями все проще — они натренированы на вежливое общение, на "угождение" собеседнику. Получается, что нейросеть "поддерживает" человека во всех начинаниях и в целом реагирует удобно», — отметил эксперт.
По мнению Сошникова, нейросети — это отдушина для людей, испытывающих трудности с общением в реальном мире, ведь для них виртуальный мир с виртуальным собеседником в виде ИИ выглядит куда безопаснее.
«Отношения с ИИ — это в первую очередь попытка упростить общение и свести его до комфортного поддакивания. Нейросеть усиливает и поддерживает мысли собеседника, из-за чего он может укрепиться в своих убеждениях — порой весьма странных, вроде теорий заговора. Другая опасность состоит в том, что нейросеть устроена не так, как человек. Она не обучается на диалогах, а просто запоминает всю историю, какие-то важные факты и пытается их использовать. Обновление нейросети или утрата информации в ее памяти ведет к тому, что воспринимаемая вами ИИ-"личность" пропадает. Здесь я делаю акцент на слове "воспринимаемая", потому что, на самом деле, никакой личности, конечно же, нет», — рассказал Сошников.