Ученый объяснил, зачем люди встречаются с нейросетями

Люди строят отношения с нейросетями, потому что ИИ натренирован на вежливое общение, на «угождение» собеседнику. Такое общение приводит к тому, что человек перестает справляться с дискомфортом реальных отношений, где есть конфликты и несовпадения, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры 806 «Вычислительная математика и программирование» МАИ Дмитрий Сошников.

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«У нас появился бесплатный и при этом внимательный собеседник, общаться с которым намного легче, чем с людьми. Окружающие часто ведут себя непредсказуемо, с ними приходится выстраивать связи, принимать риск быть отверженным, испытывать разочарование от обманутых ожиданий. С нейросетями все проще — они натренированы на вежливое общение, на "угождение" собеседнику. Получается, что нейросеть "поддерживает" человека во всех начинаниях и в целом реагирует удобно», — отметил эксперт.

По мнению Сошникова, нейросети — это отдушина для людей, испытывающих трудности с общением в реальном мире, ведь для них виртуальный мир с виртуальным собеседником в виде ИИ выглядит куда безопаснее.