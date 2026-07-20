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Психолог Оспяков оценил челленджи, предлагающие полный отказ от общения

Вечерняя Москва

В Сети все большую популярность набирают различные челленджи, которые предлагают на некоторое время полностью отказаться от любого общения. Почему подобные игры опасны для здоровья, рассказал психолог Владимир Оспяков.

Эксперт оценил челленджи, предлагающие полный отказ от общения
© РИА Новости
Мозг — не компьютер, его нельзя выключить и включить заново, стерев кэш. Однако рациональное зерно в этой практике есть. Короткие видео и бесконечная лента приучают дофаминовую систему к быстрым, легким наградам. Мозг привыкает получать удовольствие без усилий, на этом фоне обычные дела — чтение, работа, разговор — кажутся скучными и трудными. Временный отказ от такой стимуляции действительно помогает, — подчеркнул специалист.

Однако психолог отметил, что социальные контакты являются базовой потребностью психики. Прекращение общения с другими людьми может привести к тревоге, подавленности и ощущению одиночества.

Оспяков посоветовал полностью отказаться от лишней информации, а большую часть свободного времени уделять живому общению, движению и творчеству, передает РИАМО.

В России предложили ввести дополнительный отпуск для людей, испытывающих эмоциональное выгорание на работе. Можно ли самостоятельно справиться с выгоранием, «Вечерней Москве» рассказал клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников.