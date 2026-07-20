Эксперт оценил челленджи, предлагающие полный отказ от общения

В Сети все большую популярность набирают различные челленджи, которые предлагают на некоторое время полностью отказаться от любого общения. Почему подобные игры опасны для здоровья, рассказал психолог Владимир Оспяков.

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Мозг — не компьютер, его нельзя выключить и включить заново, стерев кэш. Однако рациональное зерно в этой практике есть. Короткие видео и бесконечная лента приучают дофаминовую систему к быстрым, легким наградам. Мозг привыкает получать удовольствие без усилий, на этом фоне обычные дела — чтение, работа, разговор — кажутся скучными и трудными. Временный отказ от такой стимуляции действительно помогает, — подчеркнул специалист.

Однако психолог отметил, что социальные контакты являются базовой потребностью психики. Прекращение общения с другими людьми может привести к тревоге, подавленности и ощущению одиночества.

Оспяков посоветовал полностью отказаться от лишней информации, а большую часть свободного времени уделять живому общению, движению и творчеству, передает РИАМО.

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