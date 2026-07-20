Россияне ответили, в какие интеллектуальные игры они предпочитают играть

ВЦИОМ: 46% опрошенных периодически играют в интеллектуальные игры
8% из них делают это ежедневно.
Чаще всего респонденты выбирают шахматы (29%), судоку (11%) и шашки (9%), следует из результатов исследования, опубликованного на сайте аналитического центра ВЦИОМ.
В телефонном опросе участвовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. 37% из них предпочитают собираться для игры вместе с партнёром; 18% играет дистанционно; 33% играют с программой на устройстве.
Кроме того, выяснилось, что 47% опрошенным не хватает времени на интеллектуальные игры; у 28% отсутствует мотивация. 18% рассказали о недоступности игр или отсутствии условий для участия.