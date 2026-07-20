Эксперт указал на неочевидную причину кома в горле

Психолог Джемма Деспьерто заявила, что ком в горле может возникнуть из-за сдерживания эмоций. На эту неочевидную причину она указала в разговоре с изданием Infosalus.

© Lenta.ru

По словам Деспьерто, психика и тело неразрывно связаны, поэтому оно начинает подавать сигналы, когда человек сдерживает эмоции. Например, это может выражаться в мышечном напряжении или коме в горле, пояснила она.

Что касается последнего, обычно он возникает из-за подавленного страха или разочарования, подчеркнула специалистка. Таким образом, тело всегда отражает те потребности, которые необходимо удовлетворить.

«Первый шаг к здоровому управлению эмоциями заключается в том, чтобы изменить свое отношение к ним, понять все эмоции, даже самые неприятные», — добавила Деспьерто.

Ранее онколог Владимир Ивашков предупредил, что ком в горле может сигнализировать о развитии опасного заболевания. При появлении этого симптома он посоветовал провериться на рак желудка.