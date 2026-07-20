Внезапный эмодзи вместо текста: назван неочевидный признак выгорания

Психолог Абравитова объяснила россиянам, почему эмодзи с пальцем вверх может иногда быть сигналом эмоционального выгорания.

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Эмодзи с поднятым вверх большим пальцем в рабочей переписке может оказаться одним из признаков эмоционального выгорания. Об этом в разговоре с изданием "Абзац" рассказала психолог Марианна Абравитова.

Она уточнила, что сам по себе такой жест ничего не доказывает и точно не повод ставить диагноз. Но если он появляется вместе с другими заметными изменениями в поведении, это может говорить о том, что коллега или сотрудник уже с трудом справляется с нагрузкой.

Критерием выгорания я бы назвала именно резкую смену паттерна поведения. Сам по себе поднятый палец – это норма, а вот тревожной становится ситуация, когда сотрудник, раньше писавший развернутые ответы, вдруг резко переходит на короткие реакции вроде "Окей" или просто ставит эмодзи и так продолжается какое-то время, – пояснила Абравитова.

По словам психолога, подобные перемены часто можно заметить за три-четыре месяца до критического момента – увольнения, болезни или других неприятных последствий. При этом эксперт советует не спешить с выводами: короткие ответы могут быть обычным признаком занятости или спешки. Но если стиль общения резко изменился, лучше проявить эмпатию и обсудить ситуацию мягко и аккуратно, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".