Психолог рассказал, как правильно переключаться в отпуске

Эффективно отдохнуть от работы можно за неделю, если переключиться с мыслей о работе на другие эмоциональные впечатления, заявил НСН психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Две недели у моря – это скорее красивая пауза, чем настоящий отпуск. За такой короткий срок организм не успевает выкинуть из памяти начальника, чаты и дедлайны. Отдых четыре недели – это рациональная величина, которая необходима для того, чтобы организм полностью восстановился, рассказал врач-невролог Павел Хорошев, передает «Абзац». Жавнеров уверен, что можно отдохнуть и за два дня.

«Конечно, врачи хотят, чтобы мы отдыхали подольше, спали подольше и так далее. Это и так всем известно. Но в этом нет ничего нового. Это просто факты. Чем дольше человек отдыхает, тем больше он отвлекается, но здесь есть нюансы. Все зависит от человека, насколько легко он увлекается и переключается. Также многое зависит от интенсивности работы, от устойчивости психики человека. Если у человека все нормально, даже через неделю отпуска можно устать от отдыха. А бывает так, что даже за месяц не получается полноценно отвлечься и отдохнуть. Так бывает, если вы все время думаете о работе, перезагрузиться тогда невозможно», - объяснил он.

По его словам, без эмоциональных впечатлений сложнее отказаться от тревоги.

«Время не так важно, как эмоциональная вовлеченность во что-то помимо работы. Если человек пережил хорошие сильные впечатления, это даже может быть отдых на два-три дня. Такой отдых сильнее перезагрузит человека, чем отпуск в две недели без впечатлений, просто лежа на море. Если нет впечатлений, которые отвлекут от работы и переживаний, отдохнуть сложнее», - рассказал он.

Также Жавнеров призвал сделать выводы, если отдых не помогает заглушить стресс от работы.

«Человеку нужно думать, если работа вызывает такой стресс, что отдых не помогает. Зачастую люди просто не хотят обучаться и развиваться, они становятся заложниками из-за страха, боятся не найти работу, остаются там, где они есть. Всегда должен быть запасной вариант, чтобы можно было уйти, когда уровень дискомфорта уже слишком высокий», - добавил собеседник НСН.

Если в отпуске человек тревожится от каждого рабочего сообщения, то лучше убрать все уведомления, а также договориться о том, что он будет на связи только несколько часов в день, ранее рассказывал НСН Павел Жавнеров.