Психотерапевт пояснил, как восстановиться за выходные

Многие ждут пятницу как время свободы. Но когда она наступает, вместо радости — пустота, раздражение и полная разбитость. Врач-психотерапевт Ирина Крашкина объясняет: это нормальная реакция на напряжение всей недели.

© Unsplash

Всю неделю мозг решает задачи, контролирует сроки, обрабатывает кучу информации. К пятнице ресурсы заканчиваются, уровень стресса зашкаливает — и энергии на радость просто не остается. Если добавляются тревога, эмоциональное отупение, цинизм и чувство бессмысленности — это уже звоночки. Особенно если отдых в выходные не помогает, объяснила она Life.ru.

И дала несколько советов, как правильно отдыхать: не лежать, а менять род деятельности. Лучше всего работают прогулки, движение, творчество, общение с близкими. Даже 30-60 минут в парке снижают тревогу.

Точно не помогают рабочие чаты, шопинг до упаду, плотный график встреч или попытка успеть все за два дня. Даже поездки могут утомлять, если они проходят в спешке.

И особенно важно — не проводить выходные со смартфоном в руках. В этом случае мозг будет перегружен информацией, а соцсети еще и вызовут тревогу и сравнение с другими. Поэтому к воскресному вечеру при таком раскладе человек почувствует себя уставшим даже больше, чем в пятницу.