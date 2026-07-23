Почему потеря работы иногда приносит облегчение, а не стресс

Когда увольнение воспринимается как освобождение, а не как удар, стоит задаться вопросом не о новом работодателе, а о старом. Что держало человека в токсичной среде месяцами и почему решение, которое должно было быть принято давно, принял кто-то другой?

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«Облегчение после увольнения может быть связано с тем, что сотрудник покидает работодателя, к которому давно было много претензий и вопросов. Это может быть неблагоприятный социально-психологический климат, нарушение личных границ начальством, несоблюдение режима труда и отдыха, недовольство заработной платой и т.д. Причин может быть множество, и есть обстоятельства (например, кредитная нагрузка), когда сотрудник долго не может принять решение о смене работодателя», — рассказала в комментарии RuNews24.ru к.э.н, психолог, доцент кафедры психологии Университета «Синергия» Нелла Пензина.

Как поясняет эксперт, вопрос в том, почему работник так долго откладывал принятие этого важного для него решения, если ситуация долго его не устраивала. Психолог не исключает, что за этим стоит инфантильная позиция, нежелание брать ответственность, ожидание, что «решение кто-то должен принять за меня». Ситуация затрагивает установки человека и то, как он взаимодействует с окружающим миром. Если работа давно не устраивает, надо поговорить с начальством о тех аспектах, которые являются проблемными (если есть шанс исправить ситуацию) либо искать другое место работы, заранее подготовившись финансово.